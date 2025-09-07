Un surfista asesinado en un ataque de tiburón blanco en Sydney

Por

Un surfista murió después de ser mordido por un tiburón de Sydney el sábado, según los análisis de biólogos australianos comunicados este domingo 7 de septiembre.





“Los biólogos especializados en el sur de Gales del Sur de los Tiburones de Gales, examinaron las fotos de la junta de surf de la víctima y determinaron que un tiburón blanco de aproximadamente 3.4 a 3.6 metros de largo probablemente era responsable”dijo un portavoz de las autoridades.





La víctima, un residente de 57 años, surgió con cinco o seis amigos en las aguas del Pacífico, fuera de las playas vecinas de Long Reef y Dee por qué, al norte de Sydney, dijeron las autoridades. Este experimentado surfista, identificado bajo el nombre de Mercury Psillakis por los medios de comunicación australianos, estaba casado y padre de una niña. Él perdió “Varios miembros”dijo los gerentes de policía del sur del sur de Gales John Duncan en una conferencia de prensa.





Este es el primer ataque de tiburón mortal en Sydney desde 2022, cuando Simon Nelist, un instructor de buceo británico de 35 años, fue asesinado a Little Bay. El ataque fatal anterior en la ciudad se remonta a 1963.





Patrullas de vigilancia





“Los tiburones están presentes en las aguas de Nueva Gales del Sur durante todo el año”dijo el gobierno de este estado. “Pueden ser más numerosos en un área por varias razones, como el clima y las condiciones oceánicas, así como la disponibilidad de alimentos en el área”agregó. Varias playas permanecieron cerradas el domingo después de este ataque.





Las autoridades han anunciado que habían desplegado dos líneas adicionales de boyas equipadas con ganchos, que envían una alerta cuando un tiburón muerde y permite que los animales se marquen con trazadores. Los drones y los patrulleros de motos acuáticos también se han desplegado para monitorear posibles escuadrones.





El último ataque mortal en Australia se remonta a Marte, cuando un surfista había sido asesinado en la playa aislada en Wharton Beach, Australia-Western.





Desde 1791, se han identificado más de 1,280 incidentes que involucran tiburones en Australia, incluidos más de 250 fatales, según una base de datos sobre reuniones entre estas salas de estar y humanos.