En la Asamblea, escaños escasos, izquierda dividida, Bayrou poco escuchado... y ninguna censura votada

El Gobierno se libró este jueves de la primera moción de censura presentada para derribarlo, votada por diputados rebeldes, comunistas y ecologistas, pero no por la mayoría de los socialistas.





Es el primero en subir al podio de la Asamblea Nacional este jueves 16 de enero. Manuel Bompard mantiene la cabeza enterrada en sus papeles, mientras el Hemiciclo se llena con dificultad. La gran mayoría de los escaños están vacíos, especialmente los de la extrema derecha, lo que demuestra que hay poca incertidumbre sobre el resultado de la moción de censura presentada por rebeldes, ecologistas y comunistas contra el gobierno de François Bayrou.





El coordinador de La Francia Insumisa (LFI), diputado por Marsella, ataca frontalmente al Primer Ministro: “Su mandato está marcado por el sello del chantaje, un chantaje que inflige al pueblo para imponerle una política que, sin embargo, ha rechazado en múltiples ocasiones. » “Se gobierna por el miedo”le dice, llamando a Emmanuel Macron un «monarca» OMS “desperdicia a tres primeros ministros en un año”. “Eres el cuarto y tus horas ya están contadas”añade.





¿La declaración de política general del martes? Manuel Bompard lo ve como un “buen ejercicio de humo” que consiste en “hacer creer a unos que las cosas se moverán y a otros que no se moverán en absoluto”. Lamenta la no derogación de la reforma de las pensiones que elevaba la edad de jubilación a 64 años y pide que los diputados puedan expresar su opinión al respecto. Cada treinta segundos, todos los funcionarios electos de su grupo se apresuran a vitorear y aplaudir cada uno de sus ataques.





Listando el “muchas razones para votar por la censura”el rebelde evoca también el olvido de las cuestiones ecológicas, la inacción “ante el genocidio en Gaza” o incluso “Escalada perjudicial e irresponsable” con Argelia. Antes de concluir, invocando la inevitabilidad del destino que le espera a este “gobierno de la desgracia” buscado por un “ presidente borracho de su poder »: “Los días están contados. Cuando (el gobierno) cae, el monarca le seguirá. » Este será entonces el final de esta V.mi República “en agonía”predice el lugarteniente de Jean-Luc Mélenchon.





Tensiones dentro del PFN





Luego viene François Bayrou, a quien sólo seis diputados aplauden. El Primer Ministro comienza leyendo una carta conjunta de los sindicatos y las organizaciones empresariales, deplorando “la inestabilidad que provoca una crisis económica con dramáticas consecuencias sociales”.





En su discurso, el inquilino de Matignon pide encontrar la solución “camino de estabilidad, visibilidad y serenidad”. Esta moción de censura «destructivo» es a sus ojos el símbolo de una voluntad de los rebeldes que “la confrontación sea la ley” y su elección de un “guerra interna” en el país. Los diputados del LFI se rebelaron, creando un alboroto que requirió la intervención del presidente de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet, para ordenarles que guardaran silencio: “No estamos en un debate, sólo el Primer Ministro tiene la palabra. »









Antes del inicio de la sesión, Olivier Faure había acabado con el suspense que rodeaba la posición de los socialistas. El primer secretario del Partido Socialista (PS) anunció que su partido no votará la moción de censura, a diferencia de las demás fuerzas del Nuevo Frente Popular (NFP). En el podio, Olivier Faure defiende “ una izquierda que avanza». “Estamos en la oposición pero hemos manifestado nuestra apertura al compromiso”insiste. Saluda el primer paso dado en materia de pensiones con la apertura de negociaciones sociales y asegura “No minimices este gesto”. Pero, añade, si el debate llegara a «cerrar con llave»el PS no dudaría en presentar una moción.









Interrumpido por las exclamaciones de LFI, Olivier Faure se dirige a ellos: “Si cree que lo que estoy diciendo aquí no interesa a los franceses, que no están contentos de ver una izquierda que propone, una izquierda que avanza, una izquierda que hace ceder al gobierno, entonces dígalo. » Prueba de las tensiones extremas en el seno del NFP: aquí está arreglando sus asuntos en el Hemiciclo. El primer secretario del PS concluye, a modo de justificación: “Hemos optado por no practicar la política de lo peor, porque puede conducir a la peor política, es decir, a la llegada de la extrema derecha al poder. »





Cuando llega su turno, los representantes de los ecologistas y de los comunistas, como era de esperar, anuncian que se unen a la moción presentada por LFI. Para la Agrupación Nacional, Sébastien Chenu justifica el hecho de no censurar inmediatamente al gobierno de François Bayrou por el deseo de no servirse a sí mismo esta vez. “del trampolín que constituye el PFN”, quién es «tembleque». En el momento en que termina su discurso, los quince diputados de extrema derecha que llegaron sólo para su discurso se marchan inmediatamente. Fin del no suspenso poco después: la moción de censura obtuvo sólo 131 votos, lejos de los 288 necesarios para derrocar al gobierno.