la Ciudad de los Ángeles en el infierno climático

Informes

El huracán de fuego que devastó la ciudad tomó por sorpresa a California. El Estado más rico y poblado de Estados Unidos, bastión demócrata y paladín de la lucha contra el calentamiento global, se encuentra de rodillas ante sus estragos.

Te sientes como si estuvieras en el corazón del mundo quemado imaginado por el escritor estadounidense Cormac McCarthy en su novela post-apocalíptica, “The Road”. En “La parábola del sembrador”, de su compatriota Octavia E. Butler, que retrata una América asolada por un cambio climático devastador. O en “De camino a Belén”, donde el novelista Joan Didion escribió: “La ciudad en llamas es la imagen más profunda de Los Ángeles de sí misma. » Una visión distópica del futuro contada mil veces en la literatura, mil veces predicha por los científicos. El climatólogo Peter Kalmus ha decidido abandonar la región en 2022. “Los incendios han empeorado cada vez más en los catorce años que he vivido en Altadena, un pueblo del condado de Los Ángeles que ardió. Me imaginé el barrio en llamas, qué me llevaría, cómo escaparía. Las olas de calor eran cada vez más locas. Vi árboles morir de sed, pájaros sin vida cayendo de las ramas. Sentí que era hora de irme”testifica.





Mercedes y Teslas abandonados en Sunset Boulevard. En el interior, una maleta, sacos de dormir, testigos de una evacuación preparada que se convirtió en una huida frenética. Detrás de los ventanales de las villas ennegrecidas por las llamas, árboles de Navidad como si el tiempo se hubiera detenido, un acuario donde un pez solitario sigue dando vueltas. Esculturas de Venus desnuda retorciéndose entre los escombros. Y, por todas partes, chimeneas rectas…