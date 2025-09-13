El ejército israelí bomba una torre de construcción en el centro de Gaza-ville

Publicado el 5 de septiembre de 2025 a las 4:10 p.m. Lectura: 3 min.







El ejército israelí golpeó este viernes 5 de septiembre, una torre de construcción en la ciudad de Gaza este viernes 5 de septiembre, que Israel dijo que querían conquistar, el día 700 de la devastadora guerra en el territorio palestino con el movimiento islamista Hamas.









Casi dos años después del inicio de las hostilidades, provocados por el ataque de Hamas sin precedentes contra el suelo israelí el 7 de octubre de 2023, los familiares de los rehenes secuestrados ese día se mostraron nuevamente el viernes para reclamar su liberación, y se planean otras manifestaciones en el país.





Al mismo tiempo, Hamas transmitió un video en el que aparecen dos de ellos, uno pidiendo al primer ministro Benyamin Netanyahu que obtenga su liberación.





En la devastada y asediada franja de Gaza y presa de la hambruna según la ONU, informó la defensa civil local el viernes 29 muertos en la ofensiva israelí.





En Gaza-Ville, el ejército israelí bombardeó una torre de construcción, ubicada en el centro, que colapsó como una carta de cartas. El ejército dijo que habían advertido a la población de la huelga de antemano “Para limitar el daño causado a los civiles”.





La torre bombardeada “menos de media hora después de la orden de evacuación”













El ejército dijo en un comunicado que Hamas había instalado en la torre. “Infraestructura utilizada para preparar y llevar a cabo ataques” contra el ejército israelí. “En los próximos días, el ejército hará huelgas precisas y dirigidas contra la infraestructura terrorista”dijo nuevamente, y agregó que los edificios serían en particular el objetivo. “La cerradura de las puertas del infierno en Gaza saltó”dijo el ministro de Defensa, Israel Katz antes.





“La noticia de que Israel está comenzando a bombardear vueltas (…) son aterradoras. Todos tienen miedo”dijo Ahmed Abou Woutfa, de 45 años, que vive en el quinto piso de un edificio, en el oeste de la ciudad de Gaza. “Mis hijos están aterrorizados”agrega.





El ejército israelí, que dice que controla aproximadamente el 75 % de la Franja de Gaza y el 40 % de Gaza-Ville, dice que quiere aprovechar esta aglomeración que presenta como el último gran bastión de Hamas en el territorio palestino. Según un alto funcionario militar israelí, “Un millón” La gente podría salir de Gaza-Ville en el norte hacia el sur del territorio.













Hamas transmite un video de dos rehenes israelíes













El gobierno del primer ministro israelí Benyamin Netanyahu dijo que quería destruir a Hamas, que tomó el poder en la Franja de Gaza en 2007, y tomar el control de seguridad del territorio en la frontera sur de Israel. Pero después de casi 23 meses de guerra, enfrentó una presión muy fuerte, en Israel como en el extranjero, para silenciar los brazos y obtener la liberación de los rehenes.









El ejército israelí dijo el domingo que había matado al portavoz de las brigadas Ezzedine al-Qassam, Abou Obeida.









La campaña de represalia israelí dejó al menos 64.300 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Hamas, cuyas cifras se consideran confiables por la ONU.