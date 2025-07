Ley de duplomb, lucha contra las energías renovables, el final de las zonas de baja emisión, deteniendo la renovación térmica de los edificios, las leyes de omnibus europeos para deshacer el “acuerdo verde” …









Los líderes políticos correctos y de extrema derecha hoy hacen que el cantante en Francia y Europa en Francia y Europa (Presidente de los Estados Unidos Donald) Trump, a su vez, embarcando en una contrarrevolución antiecológica. Pero al hacerlo, están equivocados sobre las aspiraciones de nuestros conciudadanos y probablemente lo pagarán. Esto es lo que el espectacular éxito de la petición acaba de mostrar contra la ley de duplombo, que excedió este domingo (20 de julio) Los millones de firmas a pesar del hecho de que se lanzó a mediados de julio.





Los franceses y los franceses, y más ampliamente europeos, no son estadounidenses. Viven en países mucho más densamente poblados que los Estados Unidos, más antiguos países industrializados que han sufrido los efectos de la contaminación masiva por más tiempo. Saben que debido a su estilo de vida y comida, los estadounidenses viven menos que ellos y pasan mucho más para tratarse. Y a diferencia de los estadounidenses, ya no aceptan buey con hormonas, maíz genéticamente modificado, pollos limpiados con cloro en sus platos …









Además, nuestros ciudadanos y conciudadanos también saben que, lo que sea que esté sucediendo para el clima, en la ausencia casi total de combustibles fósiles y materias primas estratégicas en nuestro territorio, nunca podemos mantener nuestro nivel de vida y nuestro modelo social si no aceleramos la descarbonación de nuestras economías y la marcha hacia una economía más circular, económica, económica en materiales primeros. Porque será necesario pagar demasiado a otros para continuar accediendo a los recursos correspondientes. Mientras que Estados Unidos, el productor líder mundial de petróleo y gas, todavía tiene muchas de estas materias primas en su territorio.









Finalmente, nuestros sistemas políticos están lejos de ser perfectos, pero todavía son infinitamente menos sensibles al peso financiero de los vestíbulos que en los Estados Unidos. Y los franceses y los europeos. N.S no será engañado tan fácilmente como los estadounidenses. No aceptarán que su salud y la de sus hijos continúen en peligro por los aprendices de pesticidas en Gogo. No aceptarán que su dinero continúe siendo desperdiciado para comprar precios de petróleo y gas de los dictadores de Rusia, el Golfo o los Estados Unidos en lugar de invertirlo para vivienda, educación o salud en Europa.









Aquellos que eligen interponerse en el camino de la transición ecológica tratando de navegar por la ola Trumpist en los Estados Unidos serán juzgados severamente y sancionados electoralmente. Desafortunadamente, para entonces, nos habrán agitado mucho tiempo y habrán causado mucho daño …





Expreso orgánico





Guillaume Duvalcopresidente de la casa club común y ex jefe de “alternativas económicas”, fue escritor de discursos por Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión.