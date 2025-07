Apelaciones contra la ley duplo más allá del debate en la asamblea

It is very well the petitions … Especially when they reach, as the initiative launched on July 10 by a student requesting the repeal of the DUPLomb law, a text at the origin of the reintroduction of acetamipride, pesticide of the family of neonicotinoids, more than 1.3 million signatures on the site of the National Assembly-according to a statement this Monday, July 21 The threshold of 500,000 signatures that can open the way to Una discusión sobre los méritos de este texto en el hemiciclo se ha cruzado en gran medida y el presidente de la sala inferior del Parlamento, Yaël Braun-Pivet, estando allí “Favorable”un debate podría ver el lugar entre los diputados. Que constituiría un primero en la historia de la Vmi República. Será en la Conferencia de Presidentes de la Asamblea, que fija la agenda, para decidir a mediados de septiembre durante el inicio de la escuela parlamentaria. Pero esta discusión en la sesión pública no permitirá a priori una revisión o una abrogación de esta ley agrícola adoptada el 8 de julio y denunció por su impacto ambiental.





Recurso al Presidente de la República, un examen del Consejo Constitucional o el Referéndum de Iniciativa Compartida (RIP): Más allá del hemiciclo, hay otros remedios para los oponentes de la Ley de Dupumb, en vista del número récord de personas movilizadas contra este texto. Esta es quizás la razón por la cual el senador Les Républicains Laurent Dupumb, por iniciativa de la ley, cambió los discursos, yendo de un breve “No me inspira mucho …