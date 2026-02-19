En Estados Unidos, la secesión fiscal de los reyes de la tecnología





Ya sabíamos que difunden desinformación, que el diseño adictivo de sus aplicaciones nos vuelve adictos, que saquean nuestros datos personales y luchan contra cualquier intento de regulación. Se sabía que producían inteligencia artificial (IA) aduladora y poco confiable, y juraron lealtad a Donald Trump. Supusimos que eran codiciosos… ¡pero no hasta ese punto! De hecho, los reyes de la tecnología están huyendo preventivamente de Silicon Valley, asustados por el plan de imponer un impuesto a los multimillonarios en California. Después de Larry Page y Sergey Brin (cofundadores de Google, 266 y 248 mil millones de dólares respectivamente), Larry Ellison (Oracle, 209 mil millones), Peter Thiel (PayPal, Palantir, 22 mil millones), David Sacks (capitalista de riesgo, “zar” de las criptomonedas y la IA en la Casa Blanca, 2 mil millones), le toca a Mark Zuckerberg establecerse en el “paraíso fiscal” interno de Florida. El jefe de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) está en proceso de adquirir, por unos 200 millones de dólares, una propiedad frente al mar en Indian Creek, donde se mudará con su familia en abril.





Esta isla artificial frente a la costa de Miami alberga una comunidad bien protegida (41 residencias de lujo que rodean un gran club de campo) que tiene su propio gobierno, incluidas fuerzas de seguridad. Este “búnker de los multimillonarios” ya ha atraído a Jeff Bezos (Amazon, 227 mil millones de dólares), Carl…