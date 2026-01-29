El Senado rechaza la versión desentrañada del proyecto de ley sobre muerte asistida





“Quiero saludar a la gran mayoría de senadores que rechazaron este texto incoherente, sin pies ni cabeza. » El miércoles 28 de enero, el diputado del MoDem Olivier Falorni, punta de lanza del proyecto de ley destinado a establecer la muerte asistida, se mostró satisfecho con el voto de la Cámara Alta… en contra (de 181 votos, 122 votos a favor). Hay que decir que la versión sometida a votación ya no tenía nada que ver con la votada en mayo de 2025 en la Asamblea.





“El texto logró la hazaña de ser regresivo con respecto a la ley Claeys-Leonetti de 2016, ya que introdujo un cierto número de disposiciones que cuestionaban la sedación profunda y continua”, comenta el funcionario electo de Charente-Maritime.





El Senado, predominantemente de derecha, a menudo criticado por su conservadurismo, no ha perdido su reputación. La ofensiva comenzó el 7 de enero durante el estudio del texto por parte de la Comisión de Asuntos Sociales. A continuación, los dos ponentes de LR sustituyeron al “Derecho a la muerte asistida” por uno “Asistencia médica al morir”reservado para pacientes cuyos “pronóstico vital” está comprometido con “Corto plazo”. O un marco mucho más restrictivo que “Estado grave e incurable (…) en fase avanzada” elegido por los diputados. A los ojos de la senadora socialista Marie-Pierre de la Gontrie, para la derecha era de “un camino de paso para no dar la impresión de estar sordos a todo”.





¿Hacia un referéndum?





Pero las máscaras realmente cayeron durante el examen en sesión, cuando los senadores resistentes a cualquier desarrollo social, bajo los auspicios del jefe republicano Bruno Retailleau, finalmente expurgaron el principio mismo de la asistencia a la muerte.





Así, en una alianza sin precedentes, una gran parte de los centristas, algunos LR y cargos electos de izquierda votaron en contra del texto. “Se habrían puesto en ridículo si hubieran dicho lo contrario, los artículos eran tan espantosos”. según Olivier Falorni. “Hay que decirlo con lucidez y honestidad: el Senado no ha salido mejor de esta secuencia”. Por su parte, afirmó el senador renacentista Xavier Iacovelli.





El otro proyecto de ley estudiado al mismo tiempo, que pretende reforzar los cuidados paliativos, es mucho menos controvertido, pero fue aprobado sin dificultades.









En cuanto a la muerte asistida, se trata pues de la versión inicial que volverá a la Asamblea el 16 de febrero, antes de una votación solemne el 24 de febrero. “Tengo confianza, porque es el texto de referencia, de equilibrio, observa Olivier Falorni. Unos votarán a favor, otros en contra, y esto es bastante normal porque es un debate de convicciones. Pero no puede haber un posicionamiento táctico como en el Senado. »





Desde la disolución en junio de 2024, el examen del texto ha sido objeto de múltiples aplazamientos en función del cambio de Primer Ministro. Emmanuel Macron, que ha apoyado el cambio legislativo desde que la Convención de Ciudadanos sobre el fin de la vida se declaró favorable al suicidio asistido y la eutanasia en 2023, advirtió que en caso de estancamiento en el Parlamento, se organizaría un referéndum.