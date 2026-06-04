En el Líbano, la “última oportunidad” de alto el fuego rechazada por Hezbollah… Lo que sabemos

Un nuevo alto el fuego en el Líbano. Este miércoles 3 de junio se alcanzó un acuerdo tras las negociaciones entre israelíes y libaneses, llevadas a cabo a través de Washington. Este alto el fuego está condicionado a una “parada completa” Incendio de Hezbollah y planes para crear “áreas piloto” bajo el control del ejército libanés. Hezbollah ha indicado a las autoridades libanesas que rechaza este acuerdo.

Y a pesar de este acuerdo, los ataques israelíes continúan, particularmente en el sur del Líbano. Desde el inicio del conflicto el 2 de marzo, ya han provocado más de 3.500 muertos y más de un millón de desplazados, según las autoridades libanesas.

Israel y Líbano alcanzaron un acuerdo de alto el fuego tras las conversaciones celebradas este miércoles bajo los auspicios de Estados Unidos. Los dos países no tienen una relación directa. Un acuerdo que constituye “la última oportunidad para lograr un alto el fuego global y definitivo”con Israel, afirmó este jueves el presidente libanés, Joseph Aoun. Precisó que transmitirá la respuesta del grupo a Estados Unidos, cuyo presidente será “el garante” de la aplicación de este acuerdo.

También es Donald Trump quien “Fijará la fecha y las condiciones de implementación del alto el fuego, que podría entrar en vigor dentro de 24 horas” más tarde, dijo Joseph Aoun.

El texto menciona el establecimiento “zonas piloto en las que las Fuerzas Armadas Libanesas ejercerán control exclusivo” tras la retirada israelí de partes del sur del Líbano. “El Líbano propuso iniciar la solicitud” de esta iniciativa en una región en la que se encuentra la fortaleza de Beaufort, ocupada el domingo por el ejército israelí, afirmó Joseph Aoun.

El acuerdo prevé un alto el fuego condicionado a una “parada completa” Fuego de Hezbolá. Condiciones rechazadas por el movimiento chiita. En un mensaje difundido este jueves por el canal del partido, el líder del movimiento Naïm Qassem consideró que este acuerdo era “una capitulación y una derrota”. Él exigió un “Alto el fuego global (…) y sin libertad para matar para el enemigo en el Líbano” así como una retirada israelí del Líbano. Mahmoud Qomati, alto funcionario de Hezbollah, ya había asegurado el martes que su partido no aceptaría una “alto el fuego parcial”. El funcionario también dijo que no habría seguridad para el norte de Israel sin seguridad para las aldeas del sur del Líbano.

El líder de Hezbollah también aprovechó la oportunidad para pedir al Líbano que “Detengan la farsa y la humillación de las negociaciones” con Israel. Por su parte, el presidente libanés declaró que “Cada parte debe asumir su responsabilidad si no responde favorablemente”.

El Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el acuerdo establece que su ejército, “En este momento, continuar con sus disparos y operaciones en el terreno” y permanece en el “zona de seguridad” borde “incluso en el sector de Beaufort y sin retorno de la población” Libanés. El acuerdo también prevé “libertad de acción para Israel, con la aprobación de Estados Unidos, para atacar Beirut en respuesta a los tiroteos en localidades y territorio israelíes”dijo el ministro.

Para el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, figura de la extrema derecha recientemente señalada por haber saludado el trato reservado a los militantes presentes en la última flotilla hacia Gaza, calificó el acuerdo de ” “error grave”.

A pesar de este alto el fuego, Israel está llevando a cabo este jueves incursiones en el sur y el este del Líbano, donde la Agencia Nacional de Información (ANI) registró una veintena de ataques que causaron heridos. El ejército israelí también ha renovado su llamamiento a evacuar toda la zona al sur del río Zahrani, unos 40 kilómetros al norte de la frontera, porque las tropas “sigue apuntando” en este sector de la infraestructura de Hezbollah.

Además, un casco de paz serbio murió y dos soldados de la ONU resultaron heridos este miércoles en el sur del Líbano parcialmente ocupado por Israel durante un ataque de mortero cuyo origen no ha sido determinado de inmediato. Israel, sin embargo, culpa a Hezbolá. El movimiento proiraní afirmó el jueves haber lanzado cohetes contra el ejército israelí en Al Qantara, en el sur del Líbano.

Un alto el fuego ya había sido anunciado el 17 de abril y renovado, sin efecto sobre el terreno, acusándose ambas partes de violar la tregua y de continuar sus ataques casi a diario.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, declaró el jueves, en una rueda de prensa en Méténégro, que Francia “apoyado” un alto el fuego entre el Líbano e Israel y “cualquier cosa que nos permita restablecer la paz, combatir las actividades terroristas y establecer plenamente la soberanía y la integridad territorial del Líbano”.

“Francia obviamente está dispuesta, como siempre lo hemos hecho, a avanzar en este camino”. aclaró. Antes de agregar: “ Se ha establecido un mecanismo de coordinación en el que Estados Unidos y Francia están juntos. Si el alto el fuego es grave, es este mecanismo el que debe reactivarse para poder monitorear y verificar su implementación”..