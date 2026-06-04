¿Orgullo nacional de izquierda?

Raphaël Glucksmann acaba de publicar “Todavía queremos” (Ediciones Allary), que esboza su visión de la Francia del mañana. El líder de la Place Publique se ha dado tres meses para finalizar su entrada en la campaña, señal de que todavía le quedan algunos obstáculos que superar antes de esa fecha.

Digámoslo con franqueza: el título de este libro de defensa política es cursi. Es un guiño a una canción de Johnny Hallyday, un ícono popular sin duda, pero el deseo y la política no lo son. “palabras que van muy bien juntas”parafraseando a Paul McCartney. Dicho esto, el libro es una lectura interesante, incluso si plantea más preguntas de las que responde.

Durante una entrevista en el programa “28 minutos” de Arte, en el otoño de 2018, Glucksmann declaró: “Cuando voy a Nueva York o a Berlín, me siento más a gusto culturalmente que cuando voy a Picardía. Y ese es el problema. Hay que salir de uno mismo, algo que la mayoría de la elite francesa ya no hace. Puede que nos parezca grandiosa la emancipación de cualquier estructura colectiva, pero eso no nos permite formar un pueblo. Sin embargo, no hay democracia si no creamos un pueblo. »

Estos comentarios a menudo fueron truncados para sugerir que el líder de Place publique estaba desconectado de la cultura y las experiencias sociales de los franceses. En realidad, el comentario pretendía ser autocrítico y resaltaba la distancia social entre las elites políticas y las categorías populares.

Glucksmann recorre hábilmente su carrera profesional y política para justificar sus posiciones actuales. Considera que sus cuatro años con Mikheil Saakashvili, presidente de Georgia “asesinado”para repetir eso “Putin no se detendría en el Cáucaso”Luego su estancia con los insurgentes de Maidan en Kiev, en 2013, fue edificante. Según él, el año 2014 fue un punto de inflexión político: el Frente Nacional ganó ampliamente las elecciones europeas y en otoño se publicó “El suicidio francés”, de Eric Zemmour. El libro fue un éxito fenomenal y estableció el triunfo cultural de la extrema derecha.

La Agrupación Nacional (RN) es el único partido que ofrece una narrativa coherente sobre las causas de los grandes problemas sociales, sinónimos de desigualdades, miedo y resentimiento: “inmigración descontrolada”el parasitismo social (un produccionismo que apunta a los muy ricos, pero especialmente a los “asistencia social”), así como la pérdida de autoridad y soberanía nacional (con la integración europea). Se supone que la preferencia nacional ayudará a los franceses, pondrá fin a la mala gestión social y restablecerá el orden.

El RN propone un regreso a una época dorada francesa, la de las Trente Glorieuses; un discurso que atrae a una parte cada vez mayor del electorado. Glucksmann intenta recuperar la narrativa de la nación y el orgullo nacional de la extrema derecha. el cree que “El orgullo francés, ahora herido, es la base de todo”es un “amor traicionado”y la izquierda “ha ignorado o ignorado este hecho durante demasiado tiempo”. Este discurso patriótico de izquierda tiene dos precedentes recientes: por un lado, Jean-Pierre Chevènement en los años 1990-2000, y Jean-Luc Mélenchon, durante su campaña populista de 2017.

Sin embargo, el discurso del eurodiputado difiere de los otros dos. El republicanismo de ambos lados del ex líder de Ceres exaltó una Francia-potencia abstracta y chauvinista. Mélenchon también desarrolló durante mucho tiempo un III muy nacionalista.mi República (siempre habla con orgullo de la “Francia presente en los cinco continentes” ; una Francia colonial, por tanto). Pero el líder “rebelde” siempre tuvo cuidado de añadir una dimensión social a su nacionalismo. ¿Está presente este componente social en Glucksmann?

El redescubrimiento del orgullo francés exige un trato justo y sin prejuicios ideológicos de las cuestiones difíciles, en particular la cuestión de la migración, que “no puede ser tratado independientemente del de integración”. En este sentido, Glucksmann propone organizar una convención de ciudadanos sobre inmigración, en la que participarán ciudadanos elegidos por sorteo. Sin pronunciarse sobre el fondo, pide una política migratoria “realista” Y “coherente”. Es obvio que se posiciona entre los partidarios de la inmigración cero, de derecha, y los que creen que la inmigración no es un tema de debate, de izquierda. Este enfoque sorprenderá a la izquierda, pero hay que reconocer que el FN/RN se nutre del silencio de la izquierda sobre el tema.

El laicismo se presenta como “proyecto emancipador” ; un posicionamiento que rompe con la doxa de la izquierda radical, que considera que el secularismo se ha convertido en una idea abstracta, utilizada para discriminar a las minorías, en particular a los musulmanes. Es loable defender un proyecto universalista en un período de absoluto relativismo cultural y confusión. Pero para convencer, Glucksmann tendrá que oponerse resueltamente a la interpretación derechista del secularismo de la Primavera Republicana. El laicismo sólo puede volver a ser una idea emancipadora, especialmente a los ojos de los jóvenes, si reconocemos que tiene una dimensión plural y liberal y que no domina a las minorías.

Raphaël Glucksmann aboga por el servicio público, en particular para las escuelas públicas y su personal docente; un servicio que necesitará ser mejorado en gran medida. La educación y la cultura deben prevalecer contra el embrutecimiento de TikTok. Recomienda prohibir las redes sociales a los menores de quince años.

Glucksmann menciona el elefante en el salón de la izquierda: las clases trabajadoras ya casi no votan a la izquierda. Es un hecho. La respuesta de la izquierda mélenchonista es conocida: las nuevas clases trabajadoras (mujeres, jóvenes, minorías étnicas) votan a La Francia insumisa o se abstienen en masa. Ciertamente, pero lo cierto es que una gran parte de la clase trabajadora que vota, vota por el RN. Si los abstencionistas votaran en masa, todavía no se ha demostrado que constituirían una reserva suficiente de votos para que la izquierda alcanzara a RN. Glucksmann critica la complacencia e incluso el racismo de clase de una izquierda que, en el mejor de los casos, niega o ha decidido dar la espalda a un proletariado blanco, periurbano y rural (Mélenchon, que se dirige a un “nueva Francia” joven y “racializado”). Sin embargo, el electorado de la clase trabajadora en el campo ha votado durante mucho tiempo a la izquierda. En este punto sólo podemos estar de acuerdo con Glucksmann.

En cuanto a las pensiones, vuelve a meter el pie en el problema: el desarrollo demográfico significa que cada vez hay menos trabajadores y cada vez más jubilados. El sistema de reparto implantado en 1945 ya no es viable tal como está. Como medida de justicia, Glucksmann propone que las mujeres (que a menudo tienen carreras interrumpidas) y las profesiones más arduas puedan jubilarse antes que los altos ejecutivos, que por tanto tendrán que trabajar más años. ¿Cómo reaccionará el electorado de izquierda, educado y aburguesado, ante esta propuesta de ley de la Segunda Izquierda?

Glucksmann protesta contra la desindustrialización francesa y exige la reorganización de una industria nacional, sinónimo de empleo, pero también de independencia. Esto último sigue siendo una cuestión, cuando cree, con acento jauresiano, que Francia debe rearmarse en un mundo que se ha vuelto muy inestable: Estados Unidos ya no es un aliado fiable y graves amenazas pesan sobre la paz, especialmente en Europa, con Rusia. Por fin tiene palabras firmes contra la inseguridad, que amenaza sobre todo a las clases trabajadoras y pone en peligro la ciudadanía republicana.

Al contrario de lo que afirman sus críticos, Glucksmann no ignora “lo social”. Requiere un enfoque reformista y posibilista y, en realidad, reconecta con temas tan antiguos en la izquierda como la Revolución Francesa (orgullo nacional, soberanía política y económica, seguridad, liberalismo cultural y equidad). Ciertamente no promete una ruptura con el capitalismo, pero sólo una pequeña minoría de votantes quiere tal agitación. Sus propuestas sobre identidad nacional, inmigración o pensiones harán que algunos de la izquierda se burlen, pero vale la pena estudiarlas porque estas cuestiones son importantes para los votantes. Sin embargo, la izquierda es inaudible en estos ámbitos.

El problema con este libro no es que sea “de derecha”, sino que es un libro sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En la primera vuelta, tienes que reunir a los votantes de tu bando. ¿Existe una base electoral de izquierda lo suficientemente grande como para apoyar tal proyecto en la primera vuelta? Glucksmann espera captar un electorado de izquierda socialista, ecologistas “realistas” y parte del centro macronista. Ésta es, aproximadamente, la base de su 14% en las elecciones europeas de 2024. ¿Será esto suficiente para vencer a Mélenchon, ya candidato activo, en la primera vuelta? Esto está lejos de estar garantizado.

El problema es que un discurso así no movilizará ni a la juventud, a quien Glucksmann parece tener que abandonar a Mélenchon, ni a las clases populares de la Francia profunda leales al RN. La plaza pública debe estar más anclada a la izquierda. Mencionamos el “giro centrista” de este micropartido con la sucesiva llegada de exmacronistas a la dirección del movimiento (Aurélien Rousseau, Sacha Houlié, Thierry Brochot). Glucksmann necesitará el apoyo militante, financiero y logístico del PS y de parte de los Verdes, dos grupos que han elegido la izquierda a partir de 2022. Una campaña centrista en la primera vuelta sería un fracaso garantizado, y Place publique haría bien en anclar sus propuestas económicas en su flanco izquierdo.

Sin embargo, probablemente lo principal no sea ni el mensaje ni el programa del candidato putativo. La imagen y dinámica de la campaña serán los elementos determinantes de esta candidatura. Raphaël Glucksmann debe mejorar su actuación mediática, que en general sigue siendo mediocre y poco atractiva. Un candidato a presidente debe tener el perfil del cargo: debe dar apariencia y expresarse de manera coherente con el gravedad de un presidente del Vmi República.

El joven Emmanuel Macron lo entendió bien en 2017, cuando se presentó como una figura jupiteriana. Como tal, Mélenchon ya ha dejado de lado su izquierdismo cultural y sus escapadas oratorias para redescubrir el tono senatorial unificador de sus años socialistas. Raphaël Glucksmann debería trabajar más en su imagen, en su expresión mediática, pensar en la elección de sus aliados y en una campaña que debe ser de izquierda reformista, pero claramente de izquierda.