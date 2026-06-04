¿Dos primarias sucesivas? Seamos serios...

Si hacemos caso a artículos de prensa recientes, la dirección del Partido Socialista (PS) se plantearía proponer a sus militantes y luego a sus socios organizar ya no unas primarias, como estaba previsto por el llamado proceso de Bagneux iniciado en junio de 2025, sino dos: una interna a la corriente socialista, posiblemente ampliada a la Place publique de Raphaël Glucksmann y a la Convención de Bernard Cazeneuve, seguida de una segunda esta vez con el resto de la izquierda no melenconista y en particular los ecologistas que ya habían designado a Marine Tondelier como su candidata para las elecciones primarias. Sin embargo, es difícil ver cómo esta compleja construcción podría resolver las dificultades que actualmente enfrenta la izquierda ecologista, social y democrática para unirse para los plazos de 2027. Incluso se corre el riesgo de empeorarlos.

La elección de las primarias como método para decidir entre candidatos potenciales es, en primer lugar, muy criticada en sí misma porque las primarias tienden a acentuar las diferencias en lugar de contribuir a construir la unidad. Además, una primaria moviliza principalmente a activistas cuyas prioridades a menudo no están sincronizadas con la opinión pública y las opciones resultantes rara vez son óptimas en términos electorales. Dos primarias sucesivas harían poco más que duplicar estas desventajas. Por no hablar de la complejidad y el coste de organizar estas primarias que además se celebrarían muy tarde…

Más allá de eso, el proceso propuesto por la dirección del PS claramente no proporcionaría una respuesta al principal problema que ya había plagado el proceso de Bagneux: las primarias y su organización reemplazan, y en la práctica impiden, el trabajo esencial sobre la definición de un proyecto común. Sin embargo, es precisamente un proyecto de este tipo el que resulta decisivo para esperar recuperar el electorado popular, tanto en lo que respecta a la extrema derecha como a La Francia insumisa.

La izquierda ecologista, social y democrática debe lograr definir un programa, o más bien una lista limitada de medidas emblemáticas, que sea lo suficientemente ambicioso en términos de transformación de la sociedad para responder a la ira legítima y al deseo de voltear la mesa que se expresan con fuerza en el país, siendo al mismo tiempo muy económico en el gasto público dada la situación de quiebra heredada de diez años de macronismo. Cumplir con este doble requisito es una tarea eminentemente compleja. Pero no son los debates primarios los que pueden hacer posible este trabajo. Al contrario: sólo pueden fomentar el “yakafokon” y la superioridad demagógica.

Más allá de las elecciones presidenciales, la izquierda ecológica, social y democrática está hoy dividida en un gran número de pequeñas estructuras, tanto militantes como electorales: ¡Levántate!, Después, Generación. s, los ecologistas, el Partido Comunista Francés (PCF), el Partido Socialista, la Place publique… Si quiere poder influir en el futuro del país de cara a la Agrupación Nacional y recuperar la confianza de las clases populares, esta izquierda debe necesariamente reagruparse y estructurarse. Y aquí también los primarios tienen un uso (muy) limitado.

La cuestión principal en este ámbito es la constitución de una estructura de tipo confederal y el desarrollo de un acuerdo con vistas a las elecciones legislativas que probablemente seguirán (¿o tal vez incluso precederán?) a las elecciones presidenciales. La primaria tampoco cumple con este requisito. Para el futuro de la izquierda, así como para la lucha contra la extrema derecha, el trabajo programático y la estructuración política de la izquierda ecológica, social y democrática son un requisito previo esencial para un proceso de decisión de candidatos a las elecciones presidenciales que sea verdaderamente útil.

Finalmente, por último, pero no menos importante, Obviamente, el proceso previsto con estas dos primarias sucesivas simplemente no es realista: si la primera primaria tiene lugar, la segunda, por supuesto, nunca tendrá lugar. El ganador de esta primera primaria, que ya habrá tenido lugar muy tarde, encontrará evidentemente una excusa para prescindir de la segunda y de los golpes adicionales que pueda recibir allí. En otras palabras, este proyecto equivale en la práctica a registrar la división de la izquierda ecológica, social y democrática en dos bloques, refiriéndose a los Ecologistas, L’après, Debout!, el PCF, Génération. s… en los brazos de Jean-Luc Mélenchon y La France insoumise o hacia solicitudes testimoniales.

En el contexto de las elecciones presidenciales, tal estrategia tal vez pueda permitir al campo que se autodenomina socialdemócrata (pero que, cuando está aislado del resto de la izquierda, en realidad siempre tiende hacia el socialliberalismo) instalar una candidatura del 15%. Quizás esto podría beneficiarse un poco de un voto útil contra los candidatos del “bloque central” desacreditados por diez años de macronismo. Sin embargo, es dudoso que esto sea suficiente para que dicha candidatura llegue a la segunda vuelta en buenas condiciones. Por supuesto, tal configuración también inflaría las velas de Jean-Luc Mélenchon y, en cualquier caso, inflamaría enormemente las tensiones dentro de la izquierda en lugar de limitarlas.

Y, sobre todo, una estrategia así tendría necesariamente, para el PS y sus satélites, un efecto muy negativo en el futuro. Después de haber causado tal división durante las elecciones presidenciales, es probable que los socialistas y sus aliados se encuentren aislados y aplastados en las elecciones legislativas, debilitando así la resistencia común esencial a la Agrupación Nacional y dejando el campo abierto en la izquierda a La France insoumise. Una política de garabatos miope.

En definitiva, para el futuro de la izquierda como para el del país, debemos esperar que esta construcción barroca no vea la luz. Y volvamos rápidamente a construir algo más sólido: un programa común de la izquierda ecológica, social y democrática, un acuerdo para las elecciones legislativas y, pero sólo después, una candidatura común para las elecciones presidenciales verdaderamente apoyada por un colectivo, un equipo.

EXPRESO ORGÁNICO

Guillaume Duvalcopresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, fue escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión.