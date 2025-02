En el juicio libio, estas especies «intrigantes» que ahorran a Eric Woerth, la ex fuerza de la campaña de Nicolas Sarkozy

Tiempo de lectura: 2 min.

Narrativo

El actual Diputado de Oise intentó explicar varios obsequios en especies recibidas anónimas durante la campaña presidencial de 2007 de Nicolas Sarkozy, de la cual él era el tesorero.





No la habíamos visto en la sala del tribunal desde el primer día, más de un mes ya, en el juicio del supuesto pacto de corrupción firmado entre Nicolas Sarkozy y el régimen de Muammar Gaddafi. Perseguido por la complicidad en el financiamiento ilegal de la campaña electoral, Eric Woerth regresó el jueves 13 de febrero, encaramado sobre sus dos piernas finas, encerradas en sus pantalones delgados, que uno tiene la impresión de observar en el timón expreso en su queso. Este queso libio, precisamente, del cual el presidente de la corte de Nathalie Gavarino ahora busca el rastro en los relatos de campaña de 2007 del candidato sindical para un movimiento popular (UMP, antiguo nombre del Partido Les Républicains) en las elecciones presidenciales, Nicolas Sarkozy.









Recordemos, para aquellos que no lo tienen en mente: es ilegal ser financiado por un estado extranjero, recaudar fondos más de un año antes de las elecciones y no declarar estas sumas al Taxman. Todas las cosas que probablemente sean criticadas por los principales acusados ​​si, como argumenta la acusación, negociaron con el régimen de Trípoli en el otoño de 2005 y tuvieron las sumas que se contarían en millones a Francia.





En 2006, Eric Woerth, actual diputado del Renacimiento para Oise, fue el tesorero del UMP y el agente corporativo de la campaña Nicolas Sarkozy para la campaña para Nicolas Sarkozy. Como tal, fue él quien firmó los cheques y ordenó las transferencias relacionadas con los gastos de campaña. Y fue él quien ha dado primas en efectivo, o reembolsó los costos de los costos, aún en efectivo, a diez empleados que participan en la campaña, por un monto total de alrededor de 10,000 a 13,000 euros según los jueces investigadores.





Donaciones anónimas de 4.000 euros





La pregunta de la corte es simple: ¿de dónde vino este líquido? A esta pregunta, Eric Woerth respondió constantemente durante la investigación que este dinero, del cual estima el total en lugar de 30,000 o 35,000 euros, provino de donaciones anónimas enviadas por correo o depositado directamente en los sobres en la sede del UMP o la cuartel general de la campaña de Nicolas Sarkozy.





Esta versión es corroborada por su diputado de la época Vincent Talvas – Eric Woerth evoca una docena de sobres, algunos que contienen hasta 4,000 o 5,000 euros, recibidos entre enero y abril de 2007. Sin embargo, ningún otro empleado de la fiesta o la campaña, especialmente aquellos A cargo del correo, tiene tal memoria.





Ante las preguntas insistentes de la corte, el acusado Eric Woerth se molestó rápidamente: «Puse el dinero en una o más camisas de colgajo, no recuerdo, que almacené en mi baúl, y ya no lo pensé. ¿Qué pregunta debo hacerme? ¡No organicé un sistema! Una o más personas depositan sumas bastante grandes de una manera repetida, no sé qué hacer con él. No necesitamos dinero en esta campaña, que fue financiado en gran medida. Al final, lo distribuyo al personal del que creo que ha trabajado bien. »»





«Una parte infinitesimal»





El problema para Eric Woerth es que las donaciones que están vinculadas a la campaña, debería haberlas declarado en cuentas de campaña. Ahora no están allí. Por lo tanto, debe salir para explicar que las primas se pagaron después la campaña y, por lo tanto, no tuvo que aparecer en las cuentas.





«No has pensado en preguntarle a la comisión (La Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y Financiación Política, que verifica los libros de los candidatos, nota del editor) ¿Cómo tuviste que tratar estas donaciones anónimas? preguntó el presidente.

– Estos regalos son algo bastante original, un poco intrigante, pero que representa una parte infinitesimal de nuestro presupuesto de 21 millones de euros. Podría haber hablado de ello a la comisión, pero no pensé en eso. Me dije a mí mismo, ya veremos más tarde. »»





Toda la defensa de Eric Woerth, ex ministro de presupuesto, está en una afirmación: no hay dinero libio en la campaña de 2007, porque no había necesidad: “Respetamos los techos de gastos. »» El análisis de las cuentas de la campaña continuará el lunes 17 de febrero.