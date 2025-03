En el Instituto del Mundo Árabe, el mundo literario llamado «Soy Boualem Sansal»

Tiempo de lectura: 4 min.

Narrativo

Por invitación de Antoine Gallimard y Jack Lang, muchos escritores se han reunido como una señal de apoyo para el escritor encarcelado en Argelia desde noviembre.





“Esta noche es para Boualem Sansal, no es contra Argelia. »» En la boca de François Busnel, que desempeña el papel de animador, resuena la consigna del evento organizado por Antoine Gallimard y Jack Lang en el Instituto del Mundo Árabe (IMA) el martes 18 de febrero. Objetivo: Despolitizar el caso, que está profundamente y no molesta al gobierno de Tebboune, para no dañar al novelista franco-algerio, encarcelado durante tres meses, en Argelia. Aquí, queremos martillar esta única verdad: cuales sean las circunstancias, «El lugar de un escritor nunca estará en prisión».









En el elegante anfiteatro del museo, sobrio con un retrato del autor enmarcado por pesadas cortinas de terciopelo negro y una multitud fuerte. En las filas, escritores de diferentes horizontes y generaciones: Hervé le Tellier, Eric Fottorino, Catherine Cusset, François-Henri Désorable, Daniel Pennac, Florence Aubenas, Sylvain Tesson, Enki Bilal, Olivier Rolin … Representantes de instituciones literarias también: la academia francesa (Erik orsenna …) La Academia Goncourt (Pascal Bruckner, Camille Laurens, Pierre AssouLine, Paule Constant …), los jurados del Premio Femina (Christine Jordis, Nathalie Azoulai, Paula Jacques, Josyane Savigneau …) o los Jurores de la Libertad de Renaudot (Franz-Olivier Giesbert …) de los Medios de Medios de la Opena «. representado. Incluso vimos a Jamy Gourmaud (de Fred y Jamy).





Perseguido en virtud del Artículo 87 del Código Penal Argelino para «atacar la seguridad del estado y la integridad del Territorio Nacional», Boualem Sansal fue arrestado el 16 de noviembre. Según su abogado Mᵉ François Zimeray, el escritor se encuentra actualmente en el pabellón penitenciario del Hospital Mustapha en Argel. “No tengo dudas de que probablemente esté bien seguido. No tengo ninguna razón para pensar lo contrario. El hecho es que es un hombre anciano y enfermo, debilitado por esta situación, privado de su libertad ”, Dijo sobre el escritor de 80 años que sufre de cáncer. En un contexto de relaciones diplomáticas degradadas entre Francia y Argelia, Mᵉ Zimeray solo tiene «Noticias indirectas, que plantea problemas para los derechos de defensa» Y no consigue que Visa llegue allí. «En vista de las acusaciones que se presentan contra él, él es primero inocente»insistió al abogado. Para Antoine Gallimard, “La última noticia no es excelente. Es bastante preocupante «.









Boualem Sansal indudablemente paga el mantenimiento que dio el 2 de octubre a las «fronteras» de los medios de derecha extrema, de los cuales es miembro del Comité de Expertos. Explicó que en el momento de la colonización francesa «Toda la parte occidental de Argelia era parte de Marruecos: Tlemcen, Orán e incluso de máscara», Ocupando la posición de Marruecos según la cual su país fue truncado bajo la colonización francesa en beneficio de Argelia. En el escenario, el filósofo y escritor Pascal Bruckner argumentó que el autor del «juramento de bárbaros» también podría ser una víctima colateral del premio del premio Goncourt 2024 a su compatriota Kamel Daoud.





«Soy sansal. Somos sansales. Eres sansal «





“Nos conocimos para que se apurara para venir. Es como un amigo que esperamos «dijo Antoine Gallimard en el preámbulo. “Es una reunión preciosa para todos nosotros. No es una invitación de Gallimard, es una invitación boualem. Todos somos amigos y familiares de Bouealem. »» Director de IMA, dijo Jack Lang «Feliz y orgulloso» para organizar el evento. «La palabra» libertad «, la aprendí con Argelia»dijo, refiriéndose a la lucha del país por su independencia. «Nos encanta Argelia, esta es la razón principal por la que estamos aquí»Él continuó, renunciando a las numerosas exposiciones dedicadas por la IMA a Argelia. «Soy sansal. Somos sansales. Eres sansal «proclamó Jack Lang. La fachada del Moucharabieh del IMA ahora muestra estas palabras.





El derecho y la extrema derecha (Eric Zemmour, Marine Le Pen) fueron los más rápidos en reaccionar ante el arresto de Boualem Sansal. A mediados de diciembre, «Marianne», semanalmente en The Sobereignist Turn, había organizado una noche de apoyo de teatro gratuita en París. El propio Sansal se había acercado al movimiento reaccionario en los últimos años. Pero durante esta noche, puntuados por los dibujos de Xavier Gorce, varios oradores evacan sus opiniones políticas. La alaban «Sonrisa voltairiana» (Tesson), su «Inteligencia y su dulzura humana» (Pennac), su » amabilidad « (Giesbert) y «Elementos de la filosofía política» que transmite a través de su trabajo (Laure Adler). El periodista Eric Fottorino informa palabras de Boualem Sansal en 2015: “Me dejan libre porque yo soy su garantía para que sigan pensando que son una democracia. »» Kamel Daoud, con el apoyo temprano, declara un texto mientras se anhública sobre lo que significa ser «Escritor y argelino», a saber «Encarnar el cuerpo del delirio político argelino ». Cuestión retórica de Erik Orsenna: «Argelia, ¿en qué te has convertido para que un anciano te haga temblar?» »»









Algunos autores internacionales (Jonathan Coe, Nathan Hill, Erri de Luca, Roberto Saviano, Jón Kalman Stefánsson, Arundhati Roy, Ian McEwan …) expresaron su apoyo a través de videos o textos leídos en el lugar. Lo mismo ocurre con algunos aliados franceses que no han podido hacer el viaje, como Patrick Modiano, Philippe Claudel, Sorj Chalandon, Laurent Gaudé o Joann Sfar, quienes enviaron un modo de dibujo en su «gato rabino». “Boualem, tengo tu foto en la pantalla de reloj de mi computadora. Me da la impresión de continuar contigo este diálogo que ha durado veintiséis años «dijo su editor histórico Jean-Marie Laclavetine en un cortometraje.





«Es para algo»





El ex Ministro de Educación Nacional Jean-Michel Blanquer se detalló en nombre del Comité de Apoyo para Boualem Sansal, las posibles medidas para su liberación. Primero es publicitar el caso, posiblemente creando comités de apoyo en cada universidad, para que sea un «Causa universal» Al llevar la pelea por todo el mundo y apoyar la resolución adoptada en el Parlamento Europeo en enero pasado. «No es Francia contra Argelia, sino el mundo contra la libertad»él explicó. Se abrió una suscripción para la defensa de Boualem Sansal en el sitio de Helloasso y un foro llamando a Emmanuel Macron se publicó el 18 de febrero en «Le Figaro».





¿Es vano reunirse el martes por la noche a favor de un escritor que nunca sepa el alcance de la movilización? La pregunta rondó durante el evento. «Espero ser el símbolo que puede funcionar», El periodista seguro Florence Aubenas, elegido por cinco meses como rehén en Irak. «Lo que estamos haciendo allí, se trata de algo. »» Pierre Assouline cantó: «Bueno, tus lectores te están esperando». »»