5 preguntas sobre negociaciones entre sindicatos y empleadores que abren este jueves

Tiempo de lectura: 5 min.

Descifrado

Este jueves, los sindicatos y los empleadores se reúnen para la primera reunión de consulta sobre la reforma de la pensión de 2023. Con puestos muy diferentes.





Los socios sociales se reúnen este jueves 27 de febrero para comenzar las negociaciones sobre la reforma de la pensión de 2023. Adoptada por 49.3 Después de una larga disputa, aprobó notablemente la edad legal de salida de 62 a 64 años. Los sindicatos y las organizaciones de empleadores tienen tres meses para lograr un posible acuerdo … pero las posiciones de todos hacen que estas discusiones sean inciertas.





• ¿Cuál es el objetivo de estas negociaciones?





El primer ministro François Bayrou propuso a los socios sociales para redescubrir la reforma de la pensión de 2023, «Sin tótem o tabú». Sin embargo, planteó una condición: no «Degradar el equilibrio financiero» del sistema.





A partir del 27 de febrero y durante tres meses (pero puede durar más), los socios sociales se reunirán todos los jueves para negociar. Si conducen a un acuerdo, ya sea total o parcial, estará sujeto al parlamento. Las discusiones serán controladas por Jean-Jacques Marette, ex Director General de Agirc-Arrco, la jubilación complementaria de los empleados del sector privado, y que se encuentra en el Consejo de Orientación de Pensiones (COR). Esta elección hizo consenso entre los socios sociales.









Si los sindicatos esperan obtener mejoras en la reforma o su derogación, los empleadores, que fueron favorables a la transición a 64 años, pretenden que lo aproveche para poner su proyecto para el sistema de jubilación por capitalización sobre la mesa. Al poner la reforma descrita en la profesión, François Bayrou quiere demostrar que está poniendo el diálogo social en el centro del juego, y se posiciona en rotura con Emmanuel Macron, que permaneció sordo a la movilización social de 2023.





• ¿Quién ofrece qué?





Las organizaciones sindicales permanecen en la consigna que soldó su inter -unión en 2023: “64 años sigue siendo no. »» En detalle, algunos matices: el CFDT Espero que un «Emocionado» En la edad de jubilación, pero también enumera entre sus prioridades el reconocimiento de la arduidad y las pensiones de las mujeres, grandes perdedores en la reforma de 2023. En el lado de los ingresos, el secretario general de la organización, Marylise Léon, argumenta especialmente el hecho de que «adentro» Aumento del empleo de personas mayores en 10 puntos, serían 10 mil millones de euros en déficit en el plan de pensiones ”. El centro de reforma es históricamente favorable a un «Dieta universal»o el sistema de retirada de puntos, pero no cuenta, fuera del pragmatismo, pone este tema en el menú de discusiones.





El CGT (como la fuerza Ouvrière) muestra una posición más firme de más de 64 años. Para financiar la derogación, ofrece en particular, en un documento (pdf), a «Poner la participación, las primas del servicio de negocios y el servicio público y los ahorros de jubilación» O los ingresos financieros de las empresas. Los representantes de FO y CGT han sugerido que podrían abandonar la discusión si no se aclaran ciertos puntos de método (en el perímetro de las discusiones y en las organizaciones participantes: el ANSA, que no es una organización representativa, participa, pero no en la FSU y Solidess).





Para el CFE-CGC, una de las prioridades será «Levante el problema del valor compartido» (Con salarios más altos, las contribuciones de pensiones serían más altas), pero también para mejorar la tasa de empleo de las personas mayores. Las exenciones de las contribuciones sociales, que benefician a las empresas, también son cuestionadas por varias organizaciones, como el CFTC, que lo ve como una palanca de financiamiento. Ansa, en este sentido bastante alineado con las posiciones del CFDT, dijo por la voz de su secretario general Laurent escure que «Regresar a 62 permanecerá (su) objetivo «. «Si podemos rayarnos un día, un mes, un año … lo haremos»dijo.









La cuestión de las pensiones de las mujeres y la de los criterios de arduidad son parte de los sujetos llevados a cabo por todas las organizaciones sindicales, y en las cuales los avances parecen los más alcanzables, según representantes de las organizaciones de empleadores. Estos, que prefieren hablar de«Ropa profesional»no necesariamente estará emocionado por la idea de reintegrar los criterios de arduidad eliminados en 2017.





Por su parte, los empleadores (MEDEF, CPME, U2P), que habían apoyado la reforma, tienen la intención de defender la introducción, por un lado, en el sistema de pensiones: las organizaciones sindicales se oponen a ella. Y rechazará cualquier medida que resulte en un aumento en su contribución, por ejemplo, a través de contribuciones del empleador, otro obstáculo. En detalle, Amir Reza-Tofighi, el nuevo presidente del CPME, ofrece, por ejemplo,«Index la edad de jubilación en la esperanza de vida» O que los empleados trabajan tres vacaciones por año y ponen el salario correspondiente en una cuenta para su jubilación. Y para Patrick Martin, el presidente de Medef, es necesario «Como mínimo» Mantener la edad de jubilación legal a los 64 años «Ponlo un poco más allá».





• ¿Qué habitación para la maniobra financiera?





El caso había comenzado mal desde que François Bayrou había presentado, en su discurso de política general en enero, un sistema de pensiones deficitados de 45 a 55 mil millones de euros para 2030, lejos de las proyecciones del COR. Reanudó una teoría de «Déficit oculto»considerado fantasioso por las partes interesadas, pero también por la mayoría de los expertos del sujeto.





Por lo tanto, el Tribunal de Auditores fue responsable de Matignon de establecer un diagnóstico que se supone que es indiscutible y sirvió como base para las negociaciones. Los socios sociales, a quienes se presentó el 20 de febrero, se sintieron aliviados al notar que la adición era muy diferente.





Según el informe del Tribunal de Auditores, para el cual no hay «Déficit oculto», El déficit del sistema de pensiones alcanzaría 6.600 millones de euros en 2025, se estabilizaría hasta alrededor de 2030, luego se deterioraría «Neto, rápido, creciente»cambiando a alrededor de 15 mil millones para 2035 y 30 mil millones en 2045 a pesar de la reforma de 2023.





Este tendrá «Un efecto positivo» Alrededor de 10 mil millones para 2030, pero cada vez más limitado, aún según el Tribunal de Auditores.





• ¿Qué dice el gobierno?





Del lado del gobierno, todos van con su comentario y se aseguran que no intervengan en las discusiones. Los ministros del trabajo y el comercio exterior defendieron así el domingo, el mantenimiento a los 64 años de la edad de jubilación legal. «Si se trata de desequilibrar aún más el sistema de pensiones, creo que es un error muy grave (…) Para nuestras propias finanzas públicas, para la refinanciación de nuestra deuda ”según Laurent Saint-Martin (comercio exterior), en LCI. El ministro responsable del trabajo y el empleo, Astrid Panosyan-Bouvet, defendió la idea «Trabajar más tiempo». Sin embargo, ella estimó que era necesario «Tener en cuenta» la cuestión de «Carreras dolorosas»oficios «Que no son tenables toda una vida». «Decidimos no interferir»dijo la ministra de trabajo y salud, Catherine Vautrin en «La Tribune el domingo», prometiendo que el gobierno iba «Dar una hoja blanca a las parejas sociales».





• Durante este tiempo, ¿qué pasa con la reforma de 2023?





La reforma de 2023 no fue suspendida y continúa aplicando durante las negociaciones. Esto es lo que hizo que las organizaciones sindicales dijeron que los empleadores no tenían interés en avanzar en las discusiones. Desde la entrada en vigor de la reforma, la edad de jubilación legal se ha cambiado tres meses por año de nacimiento para llegar a los 64 años en 2030.