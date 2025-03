El «impuesto de conejo» en el médico censurado del presupuesto de seguridad por el Consejo Constitucional

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado en



28 de febrero de 2025 a las 6.30 p.m. actualizó el



28 de febrero de 2025 a las 6:38 p.m.

Tiempo de lectura: 1 min.







El Consejo Constitucional censuró este viernes 28 de febrero, varios artículos de la Ley de Seguridad Social para 2025 el viernes 28 de febrero, incluido el que tenía como objetivo establecer una sanción para los pacientes que no honraron a su médico, apodado «impuesto de conejo».









Los hombres sabios han sido incautados por una apelación de los diputados de la Francia rebelde (LFI), quienes consideran en particular que tal penalización conduciría a restringir el acceso a la atención «Para las personas que no tienen un sistema de pago desmaterializado». El artículo establece que hacer citas puede estar sujeta a una preautorización bancaria que permite el pago de la multa, y se refiere a un decreto la fijación del monto de la multa, así como el período razonable de cancelación de una cita.





Si el Consejo Constitucional no cuestionó el principio de tal penalización, consideró que no se había enmarcado lo suficiente. El legislador tiene «Persiguió un objetivo de interés general» buscando «Distructions a los comportamientos de los pacientes que no honran sus citas médicas» y «Mejorar la posibilidad de que los profesionales de la salud cuiden a todos los pacientes en uso»detalló a los sabios en su decisión.





Sin embargo, agregaron, «Al referirse a definir la naturaleza de la penalización misma (…) y supervisar su cantidad, así como las condiciones para su implementación «el legislador no ha hecho posible cumplir con los requisitos de la Constitución, que «Garantizado para todos» allá «Protección de la salud».





«Cavaliers sociales»





El Consejo Constitucional también ha censurado varios artículos considerados como «Cavaliers sociales»es decir, las disposiciones que no caen bajo el alcance de las leyes de financiamiento del Seguro Social. Los sabios han fallado notablemente un artículo que establece la transferencia a los fondos de seguro de salud departamental de unos 1.500 médicos de asesoramiento y sus colaboradores, que juegan un papel clave en la lucha contra el fraude.





Sin pronunciar los méritos, el Consejo Constitucional consideró que esta medida no tenía lugar en un presupuesto de Seguro Social, ya que no modifica «Las condiciones generales del equilibrio financiero» de eso. Los sindicatos opuestos a la reforma temen que los consultores médicos, que hoy dependen de un liderazgo nacional, pierdan la independencia al pasar bajo la autoridad de los directores de fondos departamentales.





Esta decisión del Consejo Constitucional marca el final de un curso tumultuoso para el presupuesto del Seguro Social. Colocado en octubre de 2024 en el Parlamento, en el origen de la caída del gobierno de Barnier en diciembre, finalmente se adoptó el 17 de febrero.