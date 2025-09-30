



Después de su nueva condena penal, el ex presidente Sarkozy adoptó una estrategia de defensa de los medios centrada en su deseo de encarnar la lucha por el “estado de derecho”. Una ambición que suena falsa con respecto a los ataques que destaca contra la justicia, una institución constitutiva de la garantía del estado de derecho … una paradoja que ilustra la confusión que alimenta la instrumentalización política de este concepto en la base de nuestra vida democrática.









El estado de derecho simboliza estas expresiones que son parte de nuestro lenguaje común, pero que permanecen imbuidos de un cierto misterio. Omnipresente y esquivo al mismo tiempo, el uso versátil e inflacionario de este sintagma invocado hasta el hastío por los actores públicos alimenta la niebla de definición en la que está hundida.





El estado de derecho: un concepto sobre la relación entre el estado y la ley





El concepto del estado de derecho se resume con mayor frecuencia ante la idea de que el estado está sujeto al respeto de la ley que enmarca y limita su acción, su poder. Una definición que puede parecer evidencia, pero cuyo alcance y significado dependen de la concepción del estado, la ley y su vínculo.





Por lo tanto, de acuerdo con la concepción formal del estado de derecho, el Estado está sujeto a su propia ley, es decir, a un orden legal jerárquico por medio de la cual actúa y al que se asimila.









Este autoestima estatal, por su propia ley, es decir por sí misma, conduce a una conclusión implacable: no solo el estado de derecho se fusiona con “el estado de la ley”, sino “cualquier estado de derecho”, independientemente del contenido de sus estándares legales más altos. En esto, la concepción estrictamente formal del estado de derecho es llevar un riesgo, la de normalizar o legitimar un estado cuya ley es de naturaleza libicida.





Más exigente, la concepción sustancial del estado de derecho supone que las normas legales más altas garantizan la protección de las libertades y los derechos fundamentales que transmiten valores y principios (incluida la separación de poderes) de naturaleza liberal. En consecuencia, cualquier estado no puede afirmar que sea de la ley del estado de derecho, el estado de derecho no es ningún estado.





El neoconstitucionalismo que se apoderó de los estados democráticos de la guerra mundial posterior al segundo hizo posible combinar y converger estas concepciones en una lógica de complementariedad, lo que hizo posible identificar una definición sincrética de la regla de la ley, es decir, un orden legal jerárquico, el protector de los fundamentales y los derechos de los derechos y los derechos.





El estado de derecho: una transformación del paradigma democrático





Más allá de su propia definición, el discurso del estado de derecho participó en la reconfiguración del paradigma democrático, en la reevaluación del funcionamiento democrático y la legitimidad más allá de los principios de las elecciones y la mayoría. El estado de derecho es la protección contra el espectro de una “tiranía de la mayoría”. Por lo tanto, representa un marco para la democracia mayoritaria y una garantía para la democracia liberal. Sin embargo, precisamente, nuestra nueva era política está marcada por un cuestionamiento de la dimensión sustancial del estado de derecho y, por lo tanto, de la naturaleza liberal del modo del gobierno democrático.









Sin embargo, la crisis del liberalismo político (que es la base de la idea del estado de derecho) alimenta un discurso crítico contra el estado de derecho, que tiene como objetivo desubstancializar la ley positiva y reducir la democracia a su expresión electoral más simple, a (re) movilizar la oposición entre la política y la ley, entre la democracia y el estado de derecho, entre la voluntad popular y las decisiones de la justicia. Así es como la acusación del “Gobierno de jueces” resurgentes con fuerza. Un discurso que castiga la parcialidad y/o la ilegitimidad del juez (que saldría de su oficina en nombre de un “Justicia política/politizada”), que refleja el rechazo de la jurisdicción y la jurisdicción del campo político.





Si la cifra del juez independiente está particularmente dirigida, el contramonso illibusico percibe la existencia misma de las contrapodas como una fuente de obstáculo para la autoridad del estado y la voluntad popular. La teoría del estado de derecho, sin embargo, preserva esta voluntad popular al no cuestionar el poder de la gente soberana para decidir en el último recurso a través de su poder constituyente. Mejor aún, la garantía del estado de derecho convoca directamente a los ciudadanos, como actor de control permanente sobre gobernantes y agentes estatales, de acuerdo con el ideal del “Democracia continua” Querido a Dominique Rousseau. Esto es lo que debemos tener en cuenta al escuchar los ataques y los picos de Nicolas Sarkozy.