En caso de disolución, un acuerdo programático con LFI “no concebible” estima que el jefe de los diputados de PS Boris Vallaud

Publicado el 27 de agosto de 2025 a las 7:52 am

actualizado el 27 de agosto de 2025 a las 9:30 am Lectura: 1 min.







En caso de disolución de la Asamblea, un acuerdo programático entre PS y LFI, como el negociado con el PFN en 2024 “No parece concebible”estima el jefe de los diputados socialistas Boris Vallaud en “Liberación”, pero surgirá la pregunta “Distrito electoral por la circunscripción” Para bloquear el extremo derecho.









Mientras que el primer ministro François Bayrou, ante el rechazo de su plan de ahorro presupuestario de casi 44 mil millones de euros en ahorros, anunció el lunes que pediría la confianza de la asamblea el 8 de septiembre y parece, a menos que se sorprenda, dedicado a caer ese día, el jefe de los diputados de PS especificaba que “Dada la situación en el país, no esperamos disolución” ¿Qué desea el rally nacional? Pero “Si hay una disolución, queremos estar listos para la PS. Trabajamos allí”agrega.





Él afirma no llamar tampoco “A la renuncia del Presidente de la República y, por lo tanto, la celebración de una elección presidencial en 35 días en circunstancias que no permitirían una campaña seria y pacífica”.





Insumise France desea la partida de Emmanuel Macron y depositará en la asamblea una nueva moción de despido contra el jefe de estado.





Acuerdos para ser estudiados en una base de casos





En caso de disolución, Boris Vallaud subraya que “Dados importantes desacuerdos con la rebelde de Francia”que cantó notablemente durante sus universidades de verano en Châteauneuf-sur-Isère (Drôme) “Todos odian la PS”, “Un acuerdo programático como podríamos saber el año pasado no parece concebible”. “Por otro lado, nuestra obsesión por derrotar a la extrema derecha en la primera, ya que en la segunda ronda nos llevará a hacer la pregunta del distrito por circunscripción”concede.





Cuando se le pidió saber si la PS, que anunció que votaría en contra de la confianza en el primer ministro, estaba listo para gobernar, el diputado de los Landes dice que el partido está en pie “Listo para todas las hipótesis pero ninguna está en nuestras manos …”









“La lógica desea que el presidente de la república dejara la izquierda como una oportunidad, pero Emmanuel Macron nos mostró lo impredecible que es”él subraya.





Los socialistas aprovecharán sus universidades de verano de jueves a sábado, en Blois (Loir-et-Cher) para presentar sus propuestas de presupuesto.





Glucksmann también rechaza cualquier acuerdo con LFI





Cuando se le preguntó sobre Francia 2 este miércoles 27 de agosto, el eurodiputado y el presidente de Public Place Raphaël Glucksmann asegura que no desea disolver en caso de una caída en el gobierno de Bayrou el 8 de septiembre. “Quiero estabilidad para el país”explica.





Sin embargo, “En caso de disolución, la línea es extremadamente clara, el curso es absolutamente claro: no habrá acuerdo con la rebelde Francia”advierte.