Rusia asegura que “no hay reunión planificada” entre Putin y Zelensky

Publicado el 22 de agosto de 2025 a las 2:38 p.m.

Actualizado el 22 de agosto de 2025 a las 3:18 p.m. Lectura: 1 min.







El Kremlin continúa tomando su tiempo para dar su respuesta en cuanto a una reunión entre Zelensky y Putin. El jefe de la diplomacia rusa Sergei Lavrov dijo este viernes 22 de agosto que hubo “No hay reunión planificada” Entre el presidente ruso Vladimir Putin y su contraparte ucraniana Volodymyr Zelensky, mientras que los esfuerzos diplomáticos tenían como objetivo encontrar una salida al conflicto en Ucrania.









“No hay una reunión planificada (…), Putin está listo para conocer a Zelensky cuando la agenda de esta cumbre está lista. Y esta agenda no está lista”aseguró a Sergei Lavrov en una entrevista con la transmisión de American Channel NBC el viernes.





El líder estadounidense Donald Trump, quien tiene como objetivo poner fin al asalto ruso contra Ucrania lanzado en 2022, anunciado para prepararse para una reunión entre los presidentes rusos Vladimir Putin y el volodemyry ucraniano Zelensky, pero la participación de los dos líderes parece lejos de ser adquirido.





“Intentos sin igual”





Según Sergei Lavrov, a Washington le gustaría que los beligerantes acepten “Varios principios” En vista de la regulación futura, incluida la inédita de Ucrania a la OTAN y la discusión de los intercambios territoriales. Pero “Zelensky dijo” no “a todo esto”acusó a Sergei Lavrov.





Esta semana, Sergei Lavrov ya había acusado a Kyiv de no querer un “Regulaciones justas y sostenibles” conflicto y estimó que los europeos estaban haciendo “Intentos bastante incómodos” Para convencer a Donald Trump de que continúe arraigando a Ucrania.









El Kremlin acepta el principio de una reunión entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, pero quiere que intervenga en la fase final de las conversaciones de paz entre los dos países. Sin embargo, las posiciones de los dos campos todavía parecen ser irreconciliables. Volodymyr Zelensky lo ha dicho en numerosas ocasiones en los últimos meses listos para conocer a su homólogo ruso, a pesar de un decreto que firmó en 2022 que prohíbe cualquier negociación con Vladimir Putin.