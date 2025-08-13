En aude, “vigilancia máxima” frente al riesgo de reactivación del fuego

Por

Publicado el 12 de agosto de 2025 a las 3:04 p.m.

Lectura: 1 min.







La vigilancia está quieto “Máximo” Este martes 12 de agosto en Aude, todavía en una alerta de ola de calor, para evitar cualquier reactivación del incendio que viajó 16,000 hectáreas, antes de ser dominado el domingo, dijo la prefectura el martes 12 de agosto.









El incendio gigante ocurrió la semana pasada en el macières macières, el peor del Mediterráneo francés durante medio siglo, ha sido “Masado” Domingo, pero 550 bomberos permanecen desplegados el martes para tratar de extinguirlo por completo en los próximos días.





“La vigilancia sigue siendo máxima en el sector, teniendo en cuenta las condiciones climáticas que siguen siendo difíciles, y en particular nuestra vigilancia de onda de calor rojo, que debe extenderse hasta el menor mañana (Miércoles) noche “El Secretario General de la Prefectura, Lucie Roesch, dijo a AFP. Lunes, “Ha habido 20 gotas para pequeñas cubiertas, por lo que todavía hay un trabajo importante”Agregó, agregó que este tipo de gota se ha hecho de helicópteros de bombardero de agua y no para aviones.









“La estrategia de intervención en este tipo de desastre no es sacudir toda el área, es más bien, y en particular mediante el uso de drones” para identificar “Puntos calientes uno por uno” Para “Entonces ve al área a pie y trátalos”según Lucie Roesch.





Treinta y seis casas destruidas





Se abrió una investigación sobre las causas del incendio desde una carretera en Ribaute y que viajó 16,000 hectáreas, 13,000 de las cuales fueron quemadas, según la seguridad civil.





El incendio dominó el domingo por la noche destruyó 36 casas, otras fueron dañadas y más de veinte hangares agrícolas fueron quemados, de los 3.000 paquetes que fueron defendidos por los bomberos, según la prefectura.









Una mujer de 65 años murió en su casa. Una investigación sobre esta muerte está en marcha. Otro residente fue seriamente quemado. Otras cuatro personas resultaron ligeramente heridas. En las filas de los bomberos, 19 resultaron heridos, uno de los cuales ha sufrido un trauma en la cabeza.