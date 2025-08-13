¿Qué es la Guardia Nacional desplegada por Trump en Washington?





Donald Trump movilizará a la Guardia Nacional en Washington, medidas excepcionales para esta ciudad, dice “Invadido por pandillas violentas”mientras que el alcalde de la capital estadounidense Muriel Bowser niega un aumento en el crimen.





El presidente estadounidense dijo que inicialmente desplegó a 800 soldados de la Guardia Nacional para restaurar “Ley, orden y seguridad pública” En Washington, recordando la movilización de este último en Los Ángeles, en junio, después de manifestaciones contra las expulsiones masivas de los inmigrantes ilegales. ¿Quiénes son estos guardias nacionales? ¿Para qué se usan?





• Reservistas al servicio de los estados … excepto en Washington





La Guardia Nacional Americana es un organismo de reserva para las Fuerzas Armadas Americanas. A diferencia de los soldados activos, sus miembros no se movilizan a tiempo completo y tienen otro trabajo civil. El presupuesto del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos autoriza un total de 433,000 guardias nacionales en el país, en comparación con alrededor de 1.3 millones de soldados activos.









A diferencia de las otras ramas de las fuerzas armadas, los guardias nacionales están organizados a nivel de los estados. Están presentes en los 50 estados estadounidenses, así como ciertos territorios como Puerto Rico o Guam (una isla del Pacífico).





Por lo tanto, es el gobernador de cada estado quien puede movilizar y ordenar esta fuerza, excepto en Washington, una ciudad que disfruta de un estatus especial, y cuya Guardia Nacional depende solo del presidente.





Pero también sucede que el presidente toma su control directo en un estado a pedido del gobernador local, o al ir más allá de su autoridad, como lo hizo Donald Trump en Los Ángeles, el 7 de junio, el primero desde la década de 1960.





• Movilizado para desastres naturales, guerras, disturbios …





Los guardias nacionales se movilizan tradicionalmente en los Estados Unidos durante los desastres naturales: evacuaciones, distribuciones de alimentos de emergencia, limpieza de escombros, etc.





Pero también se pueden implementar en el extranjero e integrarse en fuerzas activas para el combate. Cientos de miles de guardias nacionales han luchado en Irak y Afganistán.









La pandemia Covid-19 es el último despliegue importante de la Guardia Nacional. Su ayuda logística fue preciosa para instalar hospitales de campaña y transportar equipos médicos.





• … o durante los problemas (incluso si es muy inusual)





Los guardias nacionales a veces se movilizan durante los trastornos o manifestaciones de orden público. Donald Trump ya había desplegado en junio la Guardia Nacional en California, contra el consejo del gobernador demócrata, Gavin Newsom, diciendo que quería restaurar la orden en Los Ángeles después de manifestaciones contra oleadas de arrestos de inmigrantes por parte de la Policía Federal de Inmigración (ICE). Este fue también el caso en el pasado, incluso si sigue siendo muy inusual.





Durante las manifestaciones de Black Lives Matter en 2020, más de la mitad de los estados desplegaron la Guardia Nacional para garantizar el mantenimiento del orden, así como el establecimiento de cubiertas de incendios. Este fue también el caso en Washington.





Antes de eso, los guardias nacionales se desplegaron en Los Ángeles en 1992, durante disturbios y saqueos consecutivos a la absolución de los agentes de policía acusados de haber pasado el tabaco Rodney King, un hombre negro. Docenas de personas habían sido asesinadas y miles de heridos.





La Guardia Nacional también se movilizó en varias ocasiones durante las décadas de 1950 y 1960, el momento del combate de los derechos civiles, para proteger a los niños afroamericanos que van a la escuela, luego de la sentencia de la Corte Suprema en 1954, lo que hace que la segregación en escuelas públicas inconstitucionales.