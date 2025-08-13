Macron reconoce la “guerra” de Francia en Camerún durante la descolonización, un punto de inflexión conmemorativo entre los dos países

Publicado el 13 de agosto de 2025 a las 11:01 a.m.

Actualizado el 13 de agosto de 2025 a las 11:21 a.m. Lectura: 3 min.







El presidente rompe un tabú. Emmanuel Macron reconoció oficialmente que Francia había liderado “Una guerra” En Camerún contra los movimientos insurreccionales antes y después de la independencia de 1960, una palabra hasta ahora ausente de los discursos oficiales, lo que nuevamente indica su deseo de introducir más transparencia en la historia colonial francesa.





“Depende de mí asumir hoy el papel y la responsabilidad de Francia en estos eventos”subraya el jefe de estado en una carta a su homólogo camerunés Paul Biya el martes 12 de agosto, actuando así un punto de inflexión conmemorativo entre los dos países.





Emmanuel Macron respalda las conclusiones de un informe de historiadores que se le habían entregado en enero y que “Destaca claramente que una guerra había tenido lugar en Camerún, durante el cual las autoridades coloniales y el ejército francés ejercieron violencia represiva de una naturaleza múltiple”. Además, agrega el jefe de estado, “La guerra continuó más allá de 1960 con el apoyo de Francia a las acciones llevadas a cabo por las autoridades camerunesas independientes”.









El presidente francés había anunciado en Camerún en julio de 2022 el lanzamiento del trabajo de una comisión mixta franco-camerooniana destinada a arrojar luz sobre la lucha de Francia contra la independencia y la oposición en Camerún entre 1945 y 1971.





“Francia ha cometido muchos crímenes en Camerún”





El informe de esta comisión, presidido por la historiadora Karine Ramondy, es parte de la política de memoria del presidente Macron frente a África, luego de informes similares sobre Ruanda y Argelia, otras páginas oscuras de la política francesa en África.





El informe sobre Camerún y la investigación llamó para extenderlo “Nos permitirá continuar construyendo el futuro juntos, para fortalecer la estrecha relación que une a Francia y Camerún, con sus lazos humanos entre nuestras sociedades civiles y nuestra juventud”llamado los deseos de Emmanuel Macron.













“Francia ha cometido muchos crímenes en Camerún. Puede pagar reparaciones. Destruyó las aldeas, las carreteras, tantas cosas … hay muchas cosas que debe hacer”dijo el veterano camerunés.





Archivos franceses accesibles para la investigación





El informe de más de mil estudios de páginas en particular el cambio en la represión de las autoridades coloniales francesas a una verdadera “guerra”. Teniendo lugar en el sur y oeste del país entre 1956 y 1961, sin duda hizo “Decenas de miles de víctimas”según los historiadores.





El informe subraya que “Independencia formal (Camerún en enero de 1960) no es absolutamente un descanso claro con el período colonial “. Ahmadou Ahidjo, primer ministro entonces presidente en 1960, creó “Un régimen autocrático y autoritario con el apoyo de las autoridades francesas, representada por asesores y administradores, que otorgan su espacio en blanco a las medidas represivas adoptadas”según los historiadores.





El actual presidente Paul Biya fue un colaborador cercano de Ahmadou Ahidjo en la década de 1960, hasta que se convirtió en Primer Ministro en 1975, antes de acceder a la Presidencia desde 1982. Agé de 92 años, anunció en julio que buscaría un octavo término presidencial programado para el Consejo Constitucional para su parte rechazada a principios de agosto, el candidato principal de su oponente principal, Maurice Kamto.









Emmanuel Macron, quien sugiere la creación de un grupo de trabajo dedicado entre Camerún y Francia, “Lleva a cometer que los archivos franceses sean fácilmente accesibles para permitir la continuación del trabajo de investigación”. Evoca “Certain specific episodes of this war, such as that of Ekité of December 31, 1956, which made many victims, or death during military operations carried out under French command of the four independence leaders Isaac Nyobè Pandjock (June 17, 1958), Ruben Um Nyobè (September 13, 1958), Paul Momo (November 17, 1960) and Jérémie Ndéléné (November 24, 1960) “.





Por otro lado, con respecto al asesinato del oponente Félix-Roland Moumié en Ginebra el 3 de noviembre de 1960, “La ausencia de elementos suficientes en los archivos franceses y el desestimación causado por la justicia suiza en 1980, parece que no hizo posible arrojar nueva luz sobre las responsabilidades” Desde su muerte, dice Emmanuel Macron.