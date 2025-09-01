Boxer Imane Khelif disputas antes de las pruebas del tribunal arbitral deportivo para la feminidad

Publicado el 1 de septiembre de 2025 a las 9:41 p.m. Lectura: 2 min.







Al atacar las pruebas de feminidad del New World Boxing en los deportes, el IMune Khelif argelino está lanzando una batalla que va mucho más allá del boxeo y también se refiere al atletismo, la natación y todo el mundo olímpico. El lunes 1 de septiembre, por un breve comunicado de prensa, el Tribunal Arbitral Sports (TAS) hizo pública la apelación presentada el 5 de agosto por el campeón olímpico de boxeo de -66 kg, en el corazón de una controversia sobre su género durante los Juegos Olímpicos de París 2024.









En detalle, Imane Khelif solicita la cancelación de la decisión tomada a fines de mayo por el Boxeo Mundial de la Federación Internacional, que lo privó en junio del torneo Eindhoven por falta de haber sufrido la prueba cromosómica que acababa de implementarse, y de todas las competiciones celebradas desde entonces.





Ella también quiere poder participar “Sin prueba” En el próximo Campeonato Mundial en Liverpool, que comienzan el jueves y durará hasta el 14 de septiembre, especifica la corte con sede en Lausana. Esta última solicitud casi no tiene ninguna posibilidad de tener éxito ya que el TAS especifica haberse negado a otorgar un efecto suspensivo a la llamada de Boxer Argelino, y aún no ha programado una fecha de audiencia.





Presentado en los Juegos Olímpicos como un “hombre combatiente de mujeres”





Durante los Juegos de París, Imane Khelif había sido el objetivo de ataques y una campaña de desinformación, al igual que el taiwanés Lin Yu-Tee, presentándolo como un “Hombre luchador”. El boxeo de 26 años ganó en la final de -66 kg.





Nacido y criado como niña, el joven argelino había sido acusado por el antiguo organismo olímpico de boxeo, IBA, de ser portador de cromosomas XY, y había sido desterrado por esta razón de los mundos de 2023 después de haber contribuido siempre a la categoría femenina sin la más mínima controversia.





Su solicitud ofrecerá la primera oportunidad para un debate legal sobre la restauración en el deporte mundial, por boxeo mundial, pero también en natación y atletismo, pruebas genéticas destinadas a establecer sexo biológico, vigente en los Juegos Olímpicos entre 1968 y 1996.









Mediante una prueba de PCR, se trata de acondicionar el acceso a la categoría femenina a la ausencia de “Gene Sry”ubicado en el cromosoma Y de masculinidad, un método alabado por su simplicidad por sus promotores.





Dicha detección descartaría atletas transgénero, así como parte de aquellos que siempre se han considerado femeninos pero que tienen cromosomas XY, una de las formas de intermedio.





La parte del CIO a junio





Sin embargo, esta proyección, cualquier cosa menos nueva, había sido abandonada después de los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta frente a las muchas críticas, tanto de la Asociación Médica Mundial, de las organizaciones de derechos humanos como de la comunidad científica.





“La determinación del sexo biológico es mucho más compleja” que la ecuación “Xy = hombre”recientemente advirtió en el periódico “The Conversation”, el científico australiano Andrew Sinclair, quien descubrió el gen SRY en 1990.





Además de los cromosomas, “Las características gonádicas, hormonales y sexuales juegan un papel”recuerda, una complejidad ilustrada por las personas intersexuales (hasta el 1.7 % de la población, según la bióloga estadounidense Anne Fausto-Sterling).









También es posible tener un cromosoma XY mientras es completamente o parcialmente insensible a la testosterona, como el especialista español en los setos Maria José Martínez-Patino, privado de los Juegos de Seúl en 1988 y el primero en haber desafiado con éxito las pruebas de feminidad.





Presión de las nuevas pruebas de World Athletics and World Boxing, el nuevo presidente de CIO Kirsty Coventry lanzó un grupo de trabajo sobre el acceso a la categoría femenina a fines de junio, lo que debería conducir a directivas claras.





Desde finales de 2021, el organismo olímpico se estableció en recomendaciones internacionales a las federaciones internacionales, y las disuadió en particular de “Presumir” Una ventaja competitiva injusta “Debido al intersexo, apariencia física o transidentidad” de un atleta.