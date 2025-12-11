Continúan los bombardeos, la ciudad de Uvira es tomada por el M23, Burundi cierra sus fronteras... ¿Cuál es la situación entre la República Democrática del Congo y Ruanda?





¿Un espejismo más que un milagro? Esto es lo que se desprende del acuerdo de paz firmado entre la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda el jueves 5 de diciembre en Washington. Un acto presidido por Donald Trump, que celebró la firma del acuerdo. Pero la realidad es bastante diferente. El mismo día después de su ratificación, cientos de civiles del este de la República Democrática del Congo huyeron de los intensos bombardeos a través de la frontera hacia Ruanda.





Leer también





Los enfrentamientos son recurrentes en Kivu, esta región rica en recursos que limita con Ruanda y que ha estado plagada de conflictos durante más de 30 años. La violencia se intensificó con la captura de las grandes ciudades de Goma (Kivu del Norte) a finales de enero y de Bukavu (Kivu del Sur) en febrero por el grupo armado antigubernamental M23, apoyado por Kigali y su ejército.





Por tanto, el acuerdo firmado finalmente dejó entrever un atisbo de paz para los dos países. Pero hasta ahora no ha tenido ningún efecto en el campo. Desde su firma se han producido enfrentamientos violentos que provocaron la huida de 30.000 congoleños a Burundi. El martes 9 de diciembre, el M23 entró en Uvira, una ciudad estratégica en el este de la República Democrática del Congo. Una oleada de violencia que llevó al cierre de la frontera con Burundi. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance de la situación.





· Bombardeos al firmar









El mismo día de la ceremonia de ratificación se produjeron violentos combates. Se lanzaron bombas en escuelas, hospitales y hogares civiles », lamentó Hassan Shabani, director administrativo de Kamanyola. Los beligerantes compiten en particular por el control de la ciudad fronteriza de Kamanyola, en la frontera entre la República Democrática del Congo, Ruanda y Burundi, y controlada por el M23. El movimiento acusó el viernes 5 de diciembre al ejército de Burundi de disparar bombas “ sin interrupción » desde su territorio hasta la República Democrática del Congo.





· Con el apoyo de Ruanda, el M23 entra en Uvira





El martes por la noche, tras un rápido avance, los combatientes del M23, apoyados en el este de la República Democrática del Congo por entre 6.000 y 7.000 soldados ruandeses, según expertos de la ONU, entraron desde el norte de la zona urbana de Uvira, según fuentes militares y de seguridad.





“ El M23 llegó lanzando bombas. “, afirmó un oficial del ejército congoleño (FARDC), precisando que su unidad abandonó Uvira a las 15H30 GMT.









La ciudad, encerrada entre montañas y el lago Tanganyka, se vació en gran medida durante el día a medida que avanzaba la M23. Vecinos, militares, policías y personal administrativo huyeron ante la amenaza: “ es el que puede salvar », describió un residente contactado por teléfono.





Más de 30.000 congoleños huyeron de los combates y llegaron a Burundi en una semana, según un funcionario administrativo local de Burundi y una fuente de la ONU. “ Estos refugiados congoleños carecen de todo, no tenemos nada para alimentarlos ni cuidarlos. », lamentó el directivo local.





Partiendo de la localidad ya bajo control de Kamanyola, el M23 superó a un ejército congoleño considerado mal organizado y tecnológicamente inferior, aunque apoyado en esta zona por miles de soldados burundeses.









· Varios países piden al M23 y a Ruanda que detengan “inmediatamente” su ofensiva









El grupo de expertos de la ONU afirma que las fuerzas armadas ruandesas (RDF) participaron directamente en estas operaciones del M23 contra las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo armado formado por ex líderes del genocidio ruandés de 1994 y refugiados en la República Democrática del Congo.





Por su parte, Estados Unidos y varios países europeos instaron este martes al grupo armado M23 y a Ruanda a detener ” inmediatamente “ su ofensiva en el este de la República Democrática del Congo (RDC), plagada de combates y una fuga masiva de población hacia el vecino Burundi.





El Grupo de Contacto de los Grandes Lagos (ICG) insta “el M23 y las Fuerzas de Defensa de Ruanda (FDR) deben cesar inmediatamente sus operaciones ofensivas en el este de la República Democrática del Congo, particularmente en Kivu del Sur, y pide al FDR que se retire del este de la República Democrática del Congo”dijo en un comunicado de prensa conjunto.





ellos denuncian “una importante escalada de combates que supone un grave riesgo para las poblaciones civiles”así como “el riesgo de desestabilizar toda la región”.





· Acusaciones mutuas de “violar” el acuerdo de Washington





Apenas unos días después de la ceremonia de ratificación de un acuerdo que supuestamente traería la paz al este de la República Democrática del Congo (RDC), el presidente congoleño Félix Tshisekedi acusó el lunes 8 de diciembre a Ruanda de “violar los compromisos”.





“A pesar de nuestra buena fe y del acuerdo recientemente ratificado, está claro que Ruanda ya está violando sus compromisos. El mismo día después de la firma, unidades de las Fuerzas de Defensa de Ruanda llevaron a cabo y apoyaron ataques con armas pesadas”fustigó al presidente congoleño en un discurso a la nación desde Kinshasa.





Leer también





Las acusaciones que el gobierno ruandés volvió a su transmisor, acusando a la República Democrática del Congo y a Burundi el miércoles 10 de diciembre de “violaciones deliberadas” procesos de paz en el este de la República Democrática del Congo, un día después de la entrada del grupo armado M23, apoyado por Kigali, en la estratégica ciudad congoleña de Uvira.





“La responsabilidad por las violaciones del alto el fuego, los continuos ataques y los combates en la provincia de Kivu del Sur, República Democrática del Congo, no se puede atribuir a Ruanda”reaccionó el gobierno ruandés a los países que le instaron a detener la ofensiva.





En un comunicado de prensa, Kigali condenó a los ejércitos congoleño y burundés que, según él, con su apoyo, “Bombardean sistemáticamente aldeas civiles cerca de la frontera con Ruanda, utilizando aviones de combate y drones de ataque, a lo que el AFC/M23 afirma estar obligado a contrarrestar”.





· Burundi cierra su frontera con la República Democrática del Congo





Burundi cerró su frontera con la República Democrática del Congo (RDC) tras la entrada del M23, apoyado por el ejército ruandés, en Uvira, una ciudad estratégica situada a las puertas de la capital económica de Burundi, Bujumbura, dijeron el miércoles fuentes de seguridad burundesas. El lunes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Burundi denunció en las redes sociales ataques terrestres y “ la actitud belicosa » de Kigali. La captura de esta ciudad por el M23 confiere una dimensión regional a la crisis y constituye una amenaza directa a los ojos de Burundi, aislándolo completamente del territorio de la República Democrática del Congo.



