El senador Joël Guerriau, acusado de sumisión química, renunciará a principios de octubre

El senador Joël Guerriau, sospechoso de haber drogado a la diputada Sandrine Josso para violarla en 2023, renunciará a su mandato a principios de octubre, anunció este sábado 20 de septiembre, la Agencia de Noticias API, una subsidiaria de Oueest-France. Joël Guerriau, de 67 años, debería irse “El Senado el 6 de octubre de 2025”según API News, agencia con sede en Nantes y especializada en la economía.









Según esta fuente, el senador confirmó esta decisión en una carta que se enviará a los alcaldes del departamento. Esta partida “No es una consecuencia de su caso judicial, sino la traducción de un compromiso hecho durante los senatoriales de 2023”Según API News, quien dice que ha hablado con el parlamentario.





“A mitad de período, había planeado vender su asiento a su paquete Marie-Pierre Gulérin, alcalde de La Meilleraye-de-Bretagne (lloire-atlantique),” cuya presencia fortalecerá la representación de las comunas rurales en el Senado “”asegura a la agencia, citando a Joël Guerriau.









“Este escenario ya no abusa”





La diputada Sandrine Josso reaccionó con vehemencia a esta decisión. “Aprendí con disgusto esta mañana el anuncio de la próxima renuncia de Joël Guerriau. Una decisión que presenta como el fruto de un compromiso personal y no, según él, en relación con el caso judicial extremadamente serio en el que es acusado”Sandrine Josso estimado en un comunicado de prensa.





“Este escenario ya no abusa. Nuevamente, es el atacante quien elige su calendario, su historia, su liberación. No es un acto de responsabilidad o decencia: es una retirada estratégica, a unos meses de su juicio y después de haberse beneficiado en gran medida de los privilegios adjuntos a su función”estima el diputado de Loire-Atlantique.













Suspendido por su partido Horizons y por su grupo parlamentario El trabajo por cuenta propia, Joël Guerriau, senador de Loire-Atlantique desde 2011, había excluido a renunciar a su cargo mientras la justicia no hubiera ” rebanada “pero había aceptado ponerse “Devolver” Trabajo parlamentario.





A principios de julio, el presidente del Senado, Gérard Larcher, anunció que planeaba confiscar el comité de ética de la institución, allanando el camino para sanciones disciplinarias dirigidas al senador.