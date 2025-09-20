Al menos 51 mataron en los problemas, 12.500 prisioneros en la carrera y negociaciones que continúan ... el punto sobre la situación en Nepal





Las negociaciones políticas se aceleran este viernes 12 de septiembre en Nepal el viernes, en Nepal, alrededor del jefe del ejército en un intento de nombrar un nuevo primer ministro, después de los disturbios anti -gubernamentales del comienzo de la semana, que dejó al menos 51 muertos.





• ¿Qué pasó?





La crisis, la más mortal en Nepal desde la abolición de la monarquía en 2008, comenzó el lunes, cuando la policía abrió fuego contra jóvenes manifestantes que denunciaron el bloqueo de las redes sociales y la corrupción de las élites.









Pero nada ha hecho: los jóvenes se reunieron bajo un banner “Generación Z” Las calles de la capital Katmandú han invertido en muchos edificios públicos, residencias de líderes políticos y otros símbolos de poder. El Parlamento fue quemado, como la residencia del Primer Ministro, que no tuvo más remedio que presentar su renuncia.





El ejército ha recuperado el control de la capital. Sus soldados de armas, acompañados de vehículos blindados y tanques, continuaron el viernes para patrullar las calles desiertas de Katmandú bajo el toque de queda. A sus habitantes se les permitió salir el viernes por la mañana unas horas para repostar.









• ¿Cuál es la evaluación de los disturbios?









La gigantesca humanidad se lanzó para encontrar a los aproximadamente 13,500 detenidos que aprovecharon los problemas para escapar de su prisión continuaron en pleno apogeo en todo el país.





Menos de mil han sido alcanzados hasta la fecha, algunos en el suelo vecino de la India, dijo el viernes el portavoz de la policía: “12.533 todavía están huyendo”.





• ¿Dónde están las negociaciones políticas?









Reconocida por su independencia, se espera que Sushila Karki, de 73 años, tome la delantera, pero no es unánime, especialmente entre los jóvenes manifestantes.





• ¿Qué pregunta la “Generación Z”?





Las discusiones siempre están animadas en las filas de representantes del “Generación Z”que luchan por acordar un nombre para dirigir una transición que quieren radical.









“Queremos que cambie”instó a Sudán Gurung el jueves. “Nuestro primer requisito es la disolución del parlamento. Y el fin de la corrupción debe ser una prioridad absoluta”. “Queremos transparencia gubernamental, educación de calidad, oportunidades de empleo y una vida digna”enumeró otro, James Karki, 24, frente a la prensa. “Quiero creer que el ejército nos escuchará”.