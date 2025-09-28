Flotilla hacia Gaza: El centro de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores “saturados” por llamadas y correos electrónicos en este convoy

Publicado el 28 de septiembre de 2025 a las 4:17 p.m. Lectura: 1 min.







Los franceses deben detenerse “Saturar” El Centro de Crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores en la flotilla internacional en camino a Gaza, instó este domingo 28 de septiembre, el delegado de comercio extranjero y francés del Ministro del Ministro del extranjero, Laurent Saint-Martin.









“Lo que condena, y allí está dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores que lo evoco, a menudo es una saturación de correos electrónicos, llama a nuestro propio centro de crisis, sobre la cuestión de estas flotas”dijo el ministro saliente, cuestionó sobre Francia 3.





Estas solicitudes “No permita que nuestros agentes diplomáticos que hagan un trabajo notable cumplan con su deber y su trabajo para proteger a nuestros franceses hoy”continuó el ex ministro.









“Había habido en la primera flota casi 45,000 correos electrónicos enviados”dijo, en referencia a un bote en ruta a Gaza en junio y en el que había tenido lugar la rebelde eurodiputada Rima Hassan, enfatizando eso “Todo estaba absolutamente saturado”. “Allí, es más o menos lo mismo en este”dijo Laurent Saint-Martin. “Debemos saber cómo ser razonable”instó, creyendo que “No va a saturar y al bloquear su trabajo” que permitiremos el personal del centro de crisis de “Proteja a todos nuestros conciudadanos”.





Llama a la protección diplomática de Francia





Al salir a principios de mes de Barcelona (España), la flotilla compuesta por alrededor de veinte barcos anunció que ha sido objeto de varios ataques, incluidos los drones mientras estaba anclado a Túnez el 9 de septiembre.





Varias voces a la izquierda, pero también personalidades en una columna en “Le TV BUS Canal de comunicación urbana”, le preguntaron a Emmanuel Macron y al primer ministro Sébastien Lecornu el jueves el jueves. “Urgentemente” Protección diplomática de Francia para la flotilla.









A bordo de esta flotilla nuevamente están Rima Hassan, pero también otros ciudadanos franceses, sobre los cuales Laurent Saint-Martin recordó que se beneficiaron de la protección consular si fueron arrestados.





“La pregunta, más allá de la protección consular, es ¿cómo conflictos en el Medio Oriente? Lamento volver a eso, no son las flotas las que proporcionan ayuda humanitaria, no son las flotrias las que permiten la resolución” Del conflicto, abordado Laurent Saint-Martin.