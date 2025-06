El periodista Yanis Mhamsi y el marinero Pascal Mauriera siempre detenidos en Israel

Por

13 de junio de 2025



13 de junio de 2025 a las 7:34 p.m.

Tiempo de lectura: 2 min.

Después de Israel del velero “Madleen” por Israel que contiene ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza, dos miembros de la tripulación francés, incluido el periodista de Blast Yanis Mhamdi, y un holandés aún se retienen en las cárceles israelíes.





Los pasajeros de Freedom Flatilla llegan al cuentagotas en el aeropuerto Charles-de-Gaulle en París después de su expulsión del territorio israelí. El jueves, fue el turno de la eurodiputada francesa Rima Hassan (La Francia Insoumise) regresar a Francia. Pero dos franceses y un holandés permanecen retenidos ilegalmente en las cárceles israelíes desde el velero “Madleen” el lunes en aguas internacionales por soldados israelíes. Es el periodista Yanis Mhamdi y los marineros Pascal Maurieras y Marco Van Rennes.









En una carta publicada el jueves por la noche, el periodista Yanis Mhamdi anunció que debería abandonar el territorio israelí este viernes 13 de junio. Pero al final de la tarde, el personal editorial de Blast, para el cual trabaja, publicó un comunicado anunciando la cancelación de su vuelo de expulsión después de los tiros de misiles enviados por Israel en Iran temprano este viernes por la mañana. “Las autoridades israelíes han cerrado el espacio aéreo y los vuelos de expulsión planeados hoy han sido cancelados abruptamente. Yanis Mhamdi y los dos últimos voluntarios, el holandés Marco van Rennes y el pascal francés Maurieras, permanecen encerrados en la prisión de Givon”está escrito. El medio luego enfatiza que “Solo una intervención firme y determinada de la diplomacia francesa podría desbloquear la situación”.





“Aparentemente, no hay más contactos posibles. El Consulado no tiene más comunicación establecida, porque Israel no quiere que salgan”, “, Indica Patrick Maurieras, el hermano del marinero Pascal Maurieras con nuestros colegas de “humanidad”.





“Me señaló su arma y amenazó con disparar”





El 9 de junio, Israel organizó el velero “Madleen”, cuya tripulación transportó ayuda humanitaria para emitir a los residentes de la Franja de Gaza. Los miembros de la tripulación fueron colocados en detención en espera de su expulsión. Entre los pasajeros del barco había dos periodistas: Omar Faiad, reportero del canal Qatari Al Jazeera y Yanis Mhamdi. Los reporteros de las ONG sin fronteras habían tenido inmediatamente “Condenó firmemente su arresto (…) por el ejército israelí “ en un comunicado de prensa.





En la carta publicada en el sitio de Blast, Yanis Mhamdi cuenta una escena que tuvo lugar durante su arresto. “Después de enviarnos drones, los soldados fueron al bote. Uno de ellos me señaló su arma y amenazó con disparar si no dejaba caer la cámara”escribe. “Lo primero que los soldados israelíes nos pidieron que hiciéramos arrojando nuestros teléfonos. No querían fotos, no se transmitieron en vivo desde el barco”, Por su parte Omar Faiad a los periodistas sin fronteras cuando regresó a París.









Porque Omar Faiad fue liberado y expulsado al día siguiente. Cuando llegó al aeropuerto, dijo que se vio obligado a firmar varios documentos para validar su expulsión. Documentos que Yanis Mhamdi se negó a inicial, según Blast. El estipuló “Una aceptación de la expulsión del territorio, un reconocimiento del carácter ilegal de la operación humanitaria de” Madleen “y un compromiso de ya no pisar el suelo israelí”.