Por qué el final de la ola de calor no será como esperabas

¿Podremos pronto alejar un poco más nuestra cara sudorosa del ventilador? Después de varias falsas esperanzas que anunciaban repetidos descensos de las temperaturas, el fin de esta ola de calor empieza a vislumbrarse lentamente en la distancia, según Météo France. Pero no deberíamos esperar volver a la normalidad estacional. Este jueves 25 de junio ya son 72 departamentos los que se encuentran en alerta roja y 14 en alerta naranja. Las temperaturas se mantienen en una meseta.

Una situación” completamente nuevo » para Météo France. El miércoles se convirtió incluso en el día más caluroso jamás registrado en Francia, con una temperatura media en 24 horas que ascendió a 30°C, superando los récords de la mortífera ola de calor de 2003… y la del martes, cuando se registraron 29,9°C en todo el país.

Météo France evoca un “ caída de temperaturas (llegando) por la fachada atlántica » a partir del jueves por la noche. Sin embargo, el mercurio no volverá a los niveles normales estacionales por el momento. Y no todos estarán en el mismo barco. Si once departamentos occidentales pasan del rojo al naranja, “ Este aire menos cálido del oeste tiene dificultades para llegar a todo el país. », precisa el meteorólogo, indicando que se esperan máximas entre 40°C y 42°C y noches aún difíciles.

Algunos departamentos podrían incluso experimentar su pico de calor este fin de semana, principalmente en el este del país, donde se podrían esperar hasta 40°C.

Météo France también pide vigilancia ante posibles tormentas fuertes en los departamentos que vuelven a la vigilancia naranja, citando ” riesgo de granizo y ráfagas ” A ” alto peligro » También se prevén incendios forestales en varios departamentos, véase “ a un nivel muy alto » para Alto Garona y Deux-Sèvres.

Riesgos que podrían verse acentuados por los fuertes vientos, añade el meteorólogo. Especialmente porque “ La sequía del suelo se ha arraigado en el país de manera duradera y generalizada, y empeora día a día. “. Una situación comparable a la que Grandes episodios históricos de sequía. “.

A pesar de los anuncios de descensos de temperatura previstos para el fin de semana, hay que matizarlos. Si se esperan descensos, las temperaturas se mantendrán altas”, dos o tres grados por encima de las normas estacionales », estima el pronosticador. Lejos de la caída drástica esperada, pero mejor que los diez grados adicionales registrados a nivel nacional esta semana.

Mientras que la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, habló el miércoles en France-Inter, de “ alta probabilidad ” eso “ de la semana (a partir del 6 de julio)volvimos al calor extremo hasta el 14 de julio », advierte Météo France pero con matices. “ Más allá del plazo de una semana, es difícil ser precisos sobre este tipo de fenómeno extremo. » : « Vemos señales que están por encima de lo normal. (…) Lo que podemos decir es que es muy probable que las temperaturas se mantengan cálidas durante este periodo. “. Comprenda: se están barajando escenarios similares a los mencionados por el ministro, pero aún habrá que esperar hasta que se concreten.