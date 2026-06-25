Doble terremoto en Venezuela: el país golpeado por algunos de los temblores más violentos en un siglo

Uno de los temblores se sintió hasta Bogotá en Colombia, a una distancia de 1.000 kilómetros en línea recta. Se han registrado al menos 32 muertos y más de 700 heridos, una cifra inicial que corre el riesgo de aumentar, ya que los terremotos podrían haber causado miles de víctimas. El presidente interino declaró el estado de emergencia. Esto es lo que sabemos

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), un primer temblor de magnitud 7,2 se produjo a las 00:04 hora de París a una profundidad de 21,9 kilómetros, a unos 200 kilómetros al oeste de Caracas. Un segundo de magnitud 7,5 a 10 km de profundidad se registró 39 segundos después, a 45 km de distancia, seguido de una veintena de réplicas.

Aún así según el USGS, es un “ doble evento » y un “ desastre que se espera sea de magnitud considerable “. “ Es probable que el número de víctimas sea elevado y los daños significativos. », Escribió el instituto.

“Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de ayudar” en Venezuela, escribió en su red social Truth el presidente estadounidense Donald Trump, cuyo país capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero pasado y desde entonces ha restablecido relaciones diplomáticas con Caracas. “Estaremos junto a nuestros nuevos y maravillosos amigos”añadió.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, dijo que varios edificios se habían derrumbado en la capital y dijo que había ordenado cortar el suministro de gas. “ Algunas estructuras han resultado dañadas y queremos evitar accidentes relacionados con el gas. “, escribió en X.

El Aeropuerto Internacional La Maiquetía, en La Guaira, a unos 40 kilómetros de Caracas, fue cerrado” debido a daños graves “, dijo Delcy Rodríguez. Las imágenes publicadas por el diputado Wilmer Azuaje y usuarios de redes sociales mostraron pedazos de mampostería del techo de una terminal derrumbándose y personas asustadas huyendo.

“Se partió toda la pared, se cayeron cosas del techo, fue horrible”testificó en la calle Odalis Escalona, ​​de 54 años, quien trabaja en un banco.

“ Hasta el momento hemos recibido informes de 32 muertos y más de 700 heridos. “, declaró el presidente interino en un mensaje a la nación.

“Empecé a ver que las ventanas empezaban a moverse, y luego empezó a temblar todo. Mi hermana, una vecina y yo nos quedamos acurrucados, no podíamos salir”testificó.

Delcy Rodríguez agregó que aún no tiene datos sobre el estado La Guaira, ubicado cerca de la capital y que según ella es la región más afectada.