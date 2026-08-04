El nivel históricamente bajo del Danubio es fuente de tensión en la red eléctrica en Europa Central

El río más grande de la Unión Europea está pasando apuros y ejerciendo presión sobre los países ribereños. El Danubio, que atraviesa Europa central desde Alemania hasta Rumanía para desembocar en el Mar Negro, sufre una sequía sin precedentes. Dos razones explican estos niveles históricamente bajos: el prolongado déficit de precipitaciones desde la primavera y las temperaturas extremas que superan regularmente los 40 grados. Esta situación llegó para quedarse. Los meteorólogos serbios estiman que no habrá precipitaciones importantes en el río hasta dentro de cinco o seis semanas.

El nivel del agua en el Danubio es tan bajo que está provocando una crisis energética en Europa Central, principalmente en Hungría, Serbia y Rumanía. En estos tres países, las centrales nucleares funcionan gracias al río que enfría los reactores.

En Hungría, la central nuclear de Paks, la única del país, podría verse obligada a cerrar en los próximos días. Normalmente, la central eléctrica húngara cubre un tercio de las necesidades eléctricas de Europa Central. El domingo 2 de agosto, el primer ministro húngaro, Peter Magyar, anunció que, por primera vez en 44 años, toda la planta se cerraría en las próximas horas. Una de las dos últimas unidades de producción de la planta quedó fuera de servicio el domingo por la mañana.

Sin embargo, el lunes, el Primer Ministro indicó que los ingenieros habían logrado reducir la cantidad de agua de refrigeración necesaria para garantizar el funcionamiento de una turbina y que “Todos estaban trabajando para mantener las operaciones”. La previsión para la gestión del agua en los próximos días “Se han vuelto un poco más optimistas”añadió.

Por otra parte, esto todavía no es suficiente para producir suficiente energía. Para compensar el déficit energético, el gobierno húngaro pidió a los grandes consumidores industriales que redujeran voluntariamente su consumo de electricidad e invitó a los residentes a quedarse sin electricidad durante las horas punta de la tarde. Según el periódico Le Monde, también se importa electricidad, sobre todo de Ucrania.

La sequía del Danubio también plantea interrogantes en Serbia, donde las centrales hidroeléctricas se han visto obligadas a reducir significativamente su producción. La central hidroeléctrica de “Djerdap 1 está al 20% de su capacidad de producción y Djerdap 2 al 30%”afirmó el domingo la ministra serbia, Dubravka Djedovic Handanovic, en la televisión nacional (RTS).

Estas dos plantas, situadas a unos 240 km al sureste de Belgrado, en la frontera con Rumanía, proporcionan alrededor del 18% de la producción eléctrica anual de Serbia. “Durante todo el mes de mayo, junio y julio, tuvimos la producción más baja en las centrales eléctricas de Djerdap desde su puesta en funcionamiento” en los años 70, añadió Dubravka Djedovic Handanovic.

Alrededor del 70% de la electricidad en Serbia proviene de centrales térmicas y el 30% de centrales hidroeléctricas. “Todos estos factores crean presión sobre las cantidades accesibles de electricidad y sobre los precios”afirmó, precisando que el consumo actual en Serbia ronda los 105 GWh por día, frente a los 110 a 115 GWh en invierno durante los períodos de frío extremo. “Hago un llamado a los ciudadanos a consumir electricidad de manera racional, para ayudar a superar este período de sequía”dijo.

En la vecina Rumanía, las autoridades intentan evitar el cierre total de la única central nuclear del país, que también se enfría con las aguas del Danubio.

El lunes se llevó a cabo una explosión controlada sobre rocas con la esperanza de aumentar el flujo de agua hacia la central nuclear de Cernavoda, uno de cuyos reactores fue cerrado. “La operación llevada a cabo hoy por el ejército es un éxito”saludó al ministro de Defensa, Radu Miruta, informa “Le Monde”.

El gobierno rumano ha aumentado sus importaciones de electricidad y ha pedido a las empresas que reduzcan su consumo, en particular trasladando su producción a las horas de menor actividad.