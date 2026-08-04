“Un palo de mierda”: tras la expulsión de Xenia Federova, la RN avanza sin rumbo y en orden disperso

No hace falta buscar en sus cuentas de Twitter: por el momento, ni Marine Le Pen ni Jordan Bardella han querido aventurarse a dar su punto de vista sobre la carta de expulsión dirigida contra la propagandista rusa Xenia Fedorova desde el 29 de julio. Ni una palabra. Los dos líderes de la extrema derecha, de vacaciones, optaron por no decir nada. La misma economía en los circuitos internos del partido, donde no se dieron instrucciones. Ni en los que reúnen a eurodiputados y diputados de la Agrupación Nacional (RN) ni en el circuito de “argumentos” del movimiento, donde tradicionalmente se publican elementos del lenguaje para llamar la atención de los portavoces y otros cargos electos autorizados a expresarse en los medios de comunicación. “ Es verano. La instrucción no escrita, cuando surge un tema de mierda, es: “esperamos a que se calme y decimos lo menos posible”. Y luego Marine y Jordan están de vacaciones. “, resume alguien cercano al dúo Le Pen-Bardella, evocando “ una controversia ” OMS ” nadie está interesado “.

Sólo que, a falta de instrucciones, las tropas mostraron sobre todo la cara de un partido dividido: un RN en orden disperso, incapaz de decidir entre su populismo histórico, que lo empujaría a denunciar un ” censura », y la necesidad de aparecer como un partido de gobierno creíble, res…