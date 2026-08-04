En Estados Unidos, un salvadoreño muere en una polémica prisión para migrantes

La policía de inmigración estadounidense (ICE) anunció el lunes 3 de agosto la muerte de un ciudadano salvadoreño en una prisión para inmigrantes de Nueva Jersey cuyas condiciones de detención han generado polémica desde hace varios meses. Esto eleva el número de muertes en los centros de detención de ICE a 23 desde principios de año, según datos disponibles en el sitio web de la agencia federal.

Edwin López-Cornejo, de 41 años, fue declarado muerto el sábado en el Hospital Newark, a donde fue trasladado luego de un “emergencia médica” en el cercano centro de detención de Delaney Hall, dijo ICE en un comunicado el lunes.

La agencia federal dijo que esperaba “resultados del examen” antes de determinar “la causa oficial de muerte” y aseguró que el hombre había “recibió atención médica adecuada y fue seguido por profesionales de la salud” durante su detención.

La madre del fallecido, María Cornejo, dijo al medio local “New Jersey Monitor” que su hijo se dirigía al trabajo cuando fue arrestado. “Nunca imaginé que esto podría pasar. No tengo ni palabras para expresar lo que siento. Estoy desconsolada”, María Cornejo testificó ante el “New Jersey Monitor”.

“Les pedimos que cesen estas expulsiones, porque separan a las familias, dejan a los niños huérfanos, sin ninguna protección”, “, confiesa al medio estadounidense “USA Today” Sebastiana Cornejo, tía de Edwin López Cornejo. Este último tenía una hija de 12 años.

La madre de Edwin López Cornejo también afirmó que su hijo, mientras estaba detenido, no recibía regularmente medicamentos para tratar la diabetes y la hipertensión que padecía. El viernes pasado se quejó con ella de entumecimiento en la cara y en la mano.

Sin embargo, según “USA Today”, “varias muertes (de inmigrantes, nota del editor) se han atribuido a una atención médica inadecuada” a pesar de los numerosos “testimonios contradictorios recopilados en numerosos juicios y artículos de prensa sobre el trato oficial a los detenidos”.

La muerte de Edwin López-Cornejo ha provocado nuevos llamados para el cierre de la prisión por parte de funcionarios de la oposición demócrata al presidente Donald Trump. A principios de junio, el Estado de Nueva Jersey anunció un proceso contra el grupo GEO, administrador privado de esta prisión, acusándolo de no garantizar condiciones de detención dignas.

“Esta no es la primera muerte de un recluso en Delaney Hall y si no se toman medidas, no será la última”denunció Cory Booker, senador demócrata de Nueva Jersey, en un comunicado de prensa, pidiendo el cierre “inmediata y definitivamente” el sistema dirigente.

El alcalde de Newark, Ras Baraka, también exigió el cierre del centro. “En menos de un año, otra familia debe soportar la pérdida de un ser querido retenido en Delaney Hall”. se lamentó en un comunicado de prensa según el “New York Times”. Ras Baraka se refiere así a Jean Wilson Brutus, quien también murió durante una emergencia médica. En mayo pasado, los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes llevaron al ayuntamiento a imponer un toque de queda.

La gobernadora demócrata de Nueva Jersey, Mikee Sherrill, dijo “profundamente preocupado” por la muerte de Edwin López-Cornejo en un mensaje publicado en X e indicó que sus servicios estaban intentando “reunir todos los hechos” para aclarar las circunstancias.

Según datos de las ONG Human Rights Watch (HRW) y Physicians for Human Rights, una cincuentena de detenidos han muerto en los centros de detención del ICE desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

La ONU, alarmada por esta cifra, pidió a finales de junio a las autoridades estadounidenses que abrieran investigaciones independientes.