Glucksmann y Salamé son objeto de una operación de desinformación atribuida a Rusia

Un medio falso que copia uno real, un correo electrónico inventado y la voz reproducida artificialmente de Edwy Plenel… Raphaël Glucksmann, en la parrilla de salida para 2027, afirma haber sido el objetivo a finales de julio de una operación rusa para “desestabilizar las elecciones presidenciales”, llevada a cabo en las redes sociales y a través de un sitio web falso, usurpando el del medio en línea Blast.

Esta campaña tenía como objetivo difundir falsas acusaciones de corrupción contra su compañera, la periodista Léa Salamé, alegando que había intentado comprar el apoyo de varias redacciones francesas con vistas a las elecciones presidenciales del próximo año.

“La Secretaría General de la Defensa y Seguridad Nacional (SGDSN) me informó que yo era el objetivo de un ataque del grupo Storm-1516, liderado directamente por el GRU”los servicios de inteligencia del ejército ruso, declaró el lunes 3 de agosto al eurodiputado Place publique en sus redes sociales. “La operación rusa está identificada, rastreada, atribuida”añadió.

A la izquierda, el sitio de medios Blast, a la derecha, el sitio falso que utiliza códigos de medios reales con el texto sobre la supuesta corrupción (captura de pantalla).

Emitido desde el 30 de julio por cuentas establecidas en varios países, el vídeo falso se presenta como una investigación del medio online Blast. Durante casi dos minutos utiliza su logo, sus colores y la maquetación de sus producciones audiovisuales. Fotografías de Raphaël Glucksmann y Léa Salamé aparecen bajo una pancarta que anuncia una supuesta “Asunto salame” y “Acusaciones de corrupción mediática en beneficio de la imagen de Raphaël Glucksmann”.

Una voz robótica afirma que la presentadora de France 2 ofreció 50.000 euros a las redacciones de “Libération”, “Le Monde”, “Marianne” y Mediapart para que publicaran artículos positivos sobre su compañera.

Ninguno de estos es auténtico. Blast nunca produjo este video. “Varios vídeos fueron publicados por usuarios pro-Trump, incluidas revelaciones falsas sobre Léa Salamé y Raphaël Glucksmann. Allí aparezco yo, así como el periodista Edwy Plenel. Todo lo que allí se dice es falso”alertó la periodista de Blast Salomé Saqué en Instagram.

Para dar credibilidad a la información errónea, sus autores crearon una copia del sitio Blast. Su dirección, blastinfo.fr, sólo se distingue del dominio real, blast-info.fr, por la desaparición del guión. una técnica de tipografía lo que permite engañar al internauta.

Según Blast, los autores copiaron exactamente 181 páginas de su sitio antes de insertar un único artículo falso dedicado a la supuesta corrupción. El nombre de dominio fue activado el 24 de julio, según datos consultados por Les Observateurs de France 24. El artículo inventado afirma que Léa Salamé habría sugerido a Edwy Plenel participar en la creación de un “estructura de medios dedicada” y muestra una captura de pantalla de un correo electrónico inventado.

El video también presenta una supuesta grabación de voz de Edwy Plenel que afirma haber recibido este correo electrónico. “Alerta Infox”reaccionó el sábado 1 de agosto Edwy Plenel en X. “Varias cuentas están difundiendo noticias falsas con un artículo falso en el que me citan, un correo electrónico inventado que nunca recibí y un vídeo donde mi voz está manipulada, todo falsamente atribuido a Blast. Todo es falso. Un ejemplo de operaciones de desestabilización digital. »

Según un análisis realizado por France 24 con el detector Hiya (herramienta InVid), el sonido del vídeo tiene un 98% de posibilidades de haber sido generado por IA. El sistema SynthID también indica que la imagen fue diseñada utilizando herramientas OpenAI.

El vídeo fue difundido por cuentas vinculadas a catorce áreas geográficas y publicado en varios idiomas (inglés, alemán, serbio, etc.). Hay cuentas pro-Trump o pro-MAGA (“Make America Great Again”), retransmisiones del Kremlin, pero también cuentas que apoyan a la Alianza de Estados del Sahel (AES). Aunque las publicaciones han acumulado alrededor de un millón de visualizaciones a nivel internacional, el alcance entre el público francés sigue siendo limitado: menos de 30.000 visualizaciones dirigidas directamente a Francia en el momento del recuento realizado por France 24.

Raphaël Glucksmann describe una operación destinada a “hacer viral una mentira total para difamar a personalidades consideradas hostiles por el régimen ruso”. “Como saben muy bien que llevo veinte años luchando incansablemente contra ellos y que estoy en primera línea para defender la soberanía europea, me atacarán especialmente”advierte y añade que “La campaña de 2027 estará marcada por una interferencia masiva”.

Sobre X, juzgó Jean-Luc Mélenchon “Urge protegernos colectivamente contra estas campañas de desestabilización” y exigió “un frente común contra las injerencias”.

La tormenta 1516 ya había atacado a Edouard Philippe en julio de 2026 con información falsa sobre su salud. Unos meses antes, el candidato de Horizons a la alcaldía de París, Pierre-Yves Bournazel, había sido el objetivo, así como Emmanuel Macron, a principios de año. El servicio francés Viginum ha atribuido 205 operaciones de interferencia a esta red prorrusa desde agosto de 2023, según un informe público publicado en junio de 2026.