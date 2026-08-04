Olas de calor, incendios, sequía… julio de 2026 es el mes más caluroso jamás registrado en Francia

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Publicado el 4 de agosto de 2026 a las 12:14, actualizado el 4 de agosto de 2026 a la 1:00 p.m. Lectura: 1 min.

Se trata de la primera vez desde que comenzaron las mediciones meteorológicas en Francia en 1900. El mes de julio de 2026 seguirá siendo el más caluroso y uno de los más secos jamás registrado en Francia, lo que ilustra el cambio climático cuyos efectos se están intensificando.

Con una temperatura media de 24,9°C, el mes pasado superó los récords anteriores de la ola de calor de agosto de 2003 (24,8°C) y julio de 2006 (24,4°C), anunció Météo-France este martes 4 de agosto.

El exceso de temperatura respecto a lo normal (período 1991-2020), que se produce en un clima ya calentado por las actividades humanas, alcanzó, al igual que en junio, +3,8°C. “Esta es la segunda anomalía mensual más alta” nunca registrado después del de febrero de 1990 (+4°C), indica el meteorólogo nacional en un comunicado de prensa.

Julio de 2026 estuvo marcado por dos olas de calor, la primera del 4 al 19 de julio es la tercera ola de calor más larga experimentada por el país, mientras que la segunda que comenzó el 28 de julio aún continúa.

Desde finales de mayo, Francia ya vive su cuarto episodio de calor extremo. Las tendencias climáticas para los próximos tres meses (agosto, septiembre, octubre) apuntan a condiciones más cálidas de lo normal como escenario “privilegiado”indica Météo-France, que señala sin embargo que esto “no implica necesariamente la aparición de olas de calor”.

Con un déficit de lluvias de casi el 70%, julio de 2026 fue también el tercer mes con menos agua en Francia, agravando aún más la sequedad superficial del suelo que el país sufre desde hace dos meses.

A finales de julio, “Los suelos están incluso más secos que en 2022 y 2025 en el mismo período, y alcanzan niveles equivalentes a los más bajos jamás registrados” en agosto de 2022. Esta sequedad récord de los suelos superficiales tiene importantes consecuencias para la agricultura y favorece el inicio y la propagación de incendios. A finales de julio, un megaincendio arrasó miles de hectáreas y viviendas en Gironda.

En Gironda, el incendio arrasó decenas de miles de hectáreas. ROMAIN PERROCHEAU / AFP

Los meses más secos anteriores en Francia fueron en julio de 2022 (85% de déficit) y julio de 2020 (75%).

El mes pasado casi no llovió al norte del Sena, en la región de Nantes, en Occitania, en el interior de Var, en la Costa Azul ni en Córcega. La región de Auvernia-Ródano-Alpes estuvo un poco más húmeda durante los episodios de tormentas del 16 y 25 de julio.

Pero en todo el país, es un “sol abrumador”señala Météo-France, que dominó el mes pasado. Con un exceso de insolación del 35% de media en todo el país, julio de 2026 ocupa el segundo lugar entre los julios más soleados registrados, detrás de julio de 2022 (+40%).