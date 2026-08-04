¿Qué es Storm-1516, esta red de desinformación prorrusa que tenía como objetivo a Glucksman y Philippe?

En el centro de una nueva operación de desinformación, el nombre de Raphaël Glucksmann se agrega a la lista de personalidades objetivo de Storm-1516. El probable candidato a las elecciones presidenciales habló en sus redes sociales el lunes por la noche tras la difusión de un vídeo manipulado: “La Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional (SGDSN) me informó que fui objeto de un ataque por parte del grupo Storm-1516, liderado directamente por el GRU”los servicios secretos del ejército ruso.

Se trata de un modus operandi informativo (MOI) ruso que probablemente influya en el debate público digital en Europa y Francia, según un análisis de la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional. Según información de Viginum, el servicio francés responsable de la vigilancia y la protección contra las injerencias extranjeras, que publicó un informe técnico detallado sobre el tema en mayo de 2025, “Las actividades de Storm-1516 cumplen los criterios de interferencia digital extranjera y representan una amenaza significativa para el debate público digital francés y europeo”.

Detrás de este grupo encontramos “la participación de personas y organizaciones cercanas al gobierno ruso”. Según las últimas cifras comunicadas en mayo de 2025, la red estaría en el origen de al menos 77 operaciones de información dirigidas a países occidentales, incluida Francia, entre su creación a finales de 2023 y marzo de 2025.

La agencia Bloomberg analizó las características comunes que se esconden detrás de las producciones de Storm-1516 en un artículo publicado el pasado mes de abril. En los contenidos impulsados ​​por el grupo prorruso, se utiliza la inteligencia artificial para escenificar testimonios falsos que permiten manipular documentos audiovisuales. Storm-1516 también tiene sus temas favoritos y las acusaciones de fraude electoral son uno de ellos.

Para la difusión de este controvertido contenido, la cadena rusa utiliza los códigos gráficos de los medios informativos online con un parecido desconcertante. Gracias a una red de influencers que retransmiten las publicaciones, se infiltran en los algoritmos. El objetivo: mantener el efecto polarizador de ciertos temas, particularmente cuando afectan el entorno político. De hecho, Storm-1516 ya ha sido cuestionada en el contexto de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, las elecciones federales alemanas y las elecciones legislativas moldavas de 2025.

Este martes 4 de agosto, el probable candidato a la elección presidencial denunció el “desestabilización de las elecciones presidenciales”a través de información falsa que involucra a su compañera Léa Salamé, presentadora de 20 – Heures en France 2 y a Edwy Plenel, cofundador de Mediapart. Esta noticia falsa reportó un “conspiración” pretendía promover la candidatura de Raphaël Glucksmann y se hizo pública a través de un medio falso “hecho desde cero”utilizando los códigos exactos del medio online Blast, para “producir documentos falsos, reproducir voces mediante inteligencia artificial, difundir un vídeo totalmente falso”.

No es la primera vez que las operaciones de desinformación de la red rusa Storm-1516 se dirigen a figuras públicas y políticas. En febrero de 2026, en un artículo publicado en un sitio web que se apropiaba de los códigos gráficos de France-Soir, el presidente de la República, Emmanuel Macron, fue acusado de estar implicado en el asunto Epstein. Más recientemente, en julio, fue otro candidato presidencial, Edouard Philippe, quien pagó el precio de la red prorrusa. A través de publicaciones en las redes sociales circuló información falsa sobre su salud.

“El objetivo es viralizar una mentira total para difamar a personalidades consideradas hostiles por el régimen ruso”denuncia Raphaël Glucksmann. El eurodiputado añade que fue el “modo de funcionamiento típico de los servicios rusos en toda Europa”. Él recuerda haberlo “analizado durante años al frente de la comisión especial del Parlamento Europeo sobre la interferencia extranjera en nuestras democracias” y alerta: “La campaña de 2027 estará marcada por una interferencia masiva”.

El eurodiputado acusa a Vladimir Putin de querer “rockear Francia” Llegar “La implosión del bloque europeo”. “Por tanto, sus servicios se dirigirán a todos los candidatos democráticos y proeuropeos”advierte, y “me apuntará particularmente”porque “Estoy en primera línea para defender la soberanía europea”. “Lejos de intimidarme, su hostilidad me motiva y subraya la justicia de nuestra lucha. No permitiremos que los secuaces del Kremlin socaven nuestra democracia”.asegura Raphaël Glucksmann.