El alpinista Nirmal Purja muere en una avalancha en Pakistán

Publicado el 1 de agosto de 2026 a las 17:02 horas. Lectura: 3 min.

La estrella del montañismo británico-nepalí Nirmal Purja murió junto con otros nueve miembros de su expedición en Pakistán, en uno de los picos más altos del mundo. “Con inmensa tristeza confirmamos que Nirmal Purja perdió trágicamente la vida tras la avalancha en Broad Peak”anunció este sábado 1 de agosto en las redes sociales Elite Expedition, la empresa de expedición que dirigía.

“También hemos recibido confirmación de que los demás miembros de la expedición lamentablemente no sobrevivieron”añadió la empresa.

La avalancha se produjo el jueves e interrumpió todo contacto con una expedición internacional de diez personas encabezada por el escalador británico-nepalés de 43 años.

“La trágica muerte de seis escaladores nepaleses y cuatro extranjeros, entre ellos Nirmal Purja, nos ha consternado a todos”reaccionó el primer ministro de Nepal, Balendra Shah. “La historia de su valentía y compromiso seguirá inspirándonos”escribió en las redes sociales.

Nirmal Purja no era ajeno a los récords: había escalado los 14 picos más altos del planeta en poco más de seis meses.

Proveniente de una familia modesta de un pueblo del noroeste de Nepal, Nims, su diminutivo, de 43 años, sirvió entre los Gurkhas en el ejército británico y luego en una unidad de élite de la marina del Reino Unido antes de convertirse en montañista y guía profesional.

En 2019, logró la hazaña de escalar los 14 “8.000” -los picos más altos del planeta, por encima de los 8.000 m sobre el nivel del mar- en seis meses y seis días. Su determinación por lograr esta hazaña fue tal que se tatuó estas 14 montañas en su espalda.

En 2021, un documental de Netflix “14 Peaks: Nothing is Impossible” está dedicado a esta hazaña, que rompió el récord anterior, que tenía siete años. Sin embargo, ha sido criticado por el uso de guías, oxígeno y cuerdas fijas, así como de helicópteros para conectar los diferentes campos base.

Dos años más tarde, junto a nueve nepaleses, Purja realizó la primera ascensión invernal del K2, situado en el Himalaya paquistaní.

Esta semana, escribió en X que estaba a punto de convertirse en la primera persona en escalar los 14 dos veces, sin oxígeno. “súper picos”. “Broad Peak no pido más que un paso seguro para subir y bajar”. “Nunca me he centrado en mí. Se trata de lo que represento. Se trata de mostrarte que tus propias montañas, sean las que sean, se pueden escalar”.agregó en la red social.

El jueves, una avalancha rompió todo contacto con la expedición internacional de diez personas que dirigía, mientras los escaladores operaban a unos 6.600 metros sobre el nivel del mar, según las autoridades regionales.

Situado en la cordillera del Karakoram, en el norte de Pakistán, Broad Peak (8.047 m) es el duodécimo pico más alto del mundo. Su ascenso es considerado uno de los más arduos y técnicos de los 8.000 metros.

No fue hasta 2012, a la edad de 29 años, que descubrió el montañismo durante un viaje al campo base del Everest, durante el cual alcanzó la cumbre del Lobuche, que culmina a 6.119 metros sobre el nivel del mar. Luego cambió a sus guardabosques por crampones y dejó el ejército después de 16 años de servicio.

Decidido a “hacer posible lo imposible” Al escalar los 14 picos de más de 8.000 metros sobre el nivel del mar, hipotecó su casa para financiar esta aventura sobrehumana. A su regreso fundó una empresa de expediciones de montaña para llevar cada temporada a montañeros a conquistar los picos más altos del mundo, convirtiéndose en un guía muy solicitado.

En 2024, dos escaladoras, mujeres, acusaron a Purja de acoso y agresión sexual, lo que él negó.

Los guías nepaleses son la columna vertebral del sector del montañismo, vital para el país, pero mucho menos reconocido que los montañeros extranjeros.

Relegados durante mucho tiempo a un segundo plano, los montañeros nepalíes comenzaron a ser reconocidos por sus propias actuaciones, y la fama internacional de Nirmal Purja ayudó a llamar la atención sobre sus hazañas.