Francés detenido en Irán: la hermana de Cécile Kohler “prudente” en una posible liberación

Publicado el 25 de septiembre de 2025 a las 3:00 p.m.

Actualizado el 25 de septiembre de 2025 a las 3:22 p.m. Lectura: 1 min.







La hermana de Cécile Kohler, encarcelada desde 2022 en Irán, dijo el jueves 25 de septiembre. “Prudente” a pesar de un “Primer signo positivo durante tres años y medio”después de las palabras del presidente Emmanuel Macron evocando un “Perspectiva sólida” Hacia una liberación de prisioneros franceses.









Cécile Kohler, profesor de cartas de 40 años, y su compañero Jacques París, un maestro retirado de 72 años, fueron arrestados el 7 de mayo de 2022, el último día de un viaje turístico a Irán. Están notablemente acusados ​​de espiar al Mossad, la inteligencia externa israelí, y enfrentan la pena de muerte.













“Recordamos ciertas historias como la de Benjamin Brière, que pasó tres años allí (2020-2023, nota del editor), que todos habían anunciado la liberación y que pasaron todas las puertas de la prisión hasta el último y que regresamos a su celda en el último momento durante tres meses de cautiverio más”dijo.





La “perspectiva sólida” de un lanzamiento según Macron





En una entrevista con Francia 24 el miércoles 24 de septiembre, Emmanuel Macron habló de un “Perspectiva sólida” Hacia la liberación de los ciudadanos franceses detenidos en Irán, que París considera ser “Rehenes estatales”mientras se decía a sí mismo “Muy cuidadoso”.





“No tenemos certeza de que sea Cécile y Jacques, estamos en el desenfoque total”agregó Noémie Kohler, en referencia a otro nacional celebrado en Irán, una franco-alemán de 19 años, Lennart Monterlos, arrestada en junio durante la breve guerra entre Irán e Israel, mientras estaba haciendo un viaje en bicicleta entre Europa y Asia









El 11 de septiembre, el Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que un acuerdo para intercambiar prisioneros franceses en Irán por una mujer iraní propiedad en Francia se le acercó “Fase final”. Este intercambio se refiere a Mahdieh Esfandiari, un iraní arrestado en Francia en febrero por promover el terrorismo en las redes sociales.





El último contacto telefónico de Cécile Kohler y Jacques París con sus familiares se remonta al 13 de septiembre. “Estaban al final de la fuerza, profundamente traumatizados por los últimos meses”después de su traslado de la prisión de Evine, a Teherán, a un lugar desconocido, después de que israelí ataca en junio.





Las reuniones están programadas para el jueves 25 de septiembre en varias ciudades francesas el jueves para el 41 aniversario de Cécile Kohler.