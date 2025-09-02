Donald Trump revoca la protección policial que disfruta Kamala Harris

Publicado el 29 de agosto de 2025 a las 3:58 p.m.

Actualizado el 29 de agosto de 2025 a las 4:28 p.m. Lectura: 1 min.







Donald Trump decidió revocar la protección policial que disfruta Kamala Harris como un ansioso vicepresidente de los Estados Unidos, la Casa Blanca y el séquito del ex candidato demócrata el viernes 29 de agosto.













Seis meses de protección cercana









La ex candidata demócrata anunció recientemente el lanzamiento de un libro titulado “107 días” (“107 días”), en el que regresa a su campaña 2024 contra Donald Trump. El libro, programado para finales de septiembre, será objeto de una gira de promoción de Kamala Harris.









Según “Le Guardian”, Gavin Newsom, el gobernador demócrata de California, fue informado de la situación el jueves por la noche. Si su oficina no comentó ninguna medida de seguridad de reemplazo, su portavoz criticó esta decisión, juzgando que “La seguridad de nuestros funcionarios nunca debe estar sujeto a impulsos políticos erráticos y vengativos”.





En un comunicado de prensa, el alcalde de Los Ángeles, Karen Bass, describió esta revocación como “Nuevo acto de venganza después de una larga lista de represalias políticas en forma de despidos, revocación de autorizaciones de seguridad y muchas otras”. Como residente de Los Ángeles, Kamala Harris podría beneficiarse de la protección de la policía local, según CNN.