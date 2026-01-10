El gobierno hace algunas concesiones ante la persistente ira de los agricultores

Publicado el 9 de enero de 2026 a las 21:25 horas. Lectura: 1 min.







El gobierno, impotente ante la votación del acuerdo UE-Mercosur, anunció este viernes 9 de enero por la noche una serie de medidas “justicia agrícola” pero sin ceder mucho en las principales reivindicaciones de los sindicatos, que llevan un mes en pie y que se han manifestado en tractores en París en los últimos días.









Duplicación del fondo hasta 22 millones de euros para los criadores afectados por la epidermis bovina, aumento de las matanzas autorizadas contra lobos que amenazan a las manadas, simplificación del registro de pesticidas… “paquete de 300 millones” que también contiene otras medidas propuestas en las últimas semanas (sobre fertilizantes, triplicación del fondo hidráulico o ayudas al arranque de vides) pero que la ministra de Cuentas Públicas Amélie de Montchalin condicionó a la no censura del gobierno y a la votación del presupuesto.





“Si no hay gobierno, no habrá solución para los agricultores”amenazó durante una rueda de prensa conjunta con sus homólogos de Agricultura y Transición Ecológica.





Varios bloqueos





Si la Ministra de Agricultura, Annie Genevard, abrió el camino a una evolución del protocolo de sacrificio total de los rebaños en los que se detecta dermatosis, en caso de “inmunidad colectiva” Después de la vacunación, ella lo condicionó a una “opinión científica” todavía en construcción. A riesgo de decepcionar a la Coordinación Rural (CR) y a la Confederación Campesina que exigen el fin de la matanza total. La República Checa también quería una moratoria sobre todos los controles que pesan sobre los agricultores hasta las elecciones presidenciales y la abolición de las agencias medioambientales.





Una cincuentena de acciones se llevaron a cabo el viernes en 31 departamentos, por parte de la CR y de la Confederación Campesina, pero también de secciones locales del FNSEA y de los Jóvenes Agricultores, una alianza sindical dominante en el mundo agrícola: bloqueos de carreteras o de depósitos de combustible, manifestaciones frente a las prefecturas… Varios países europeos también observaron acciones de los agricultores en sus carreteras.









La FNSEA quería una “ley especial” para responder a las solicitudes más urgentes, no incluidas en el programa, así como la publicación de los decretos de aplicación de la ley Duplomb, que se realizará “a finales de mes” en materia de ampliación de explotaciones ganaderas, anunció el ministro.





Pero la tensión para los agricultores también reside en la firma, prevista para el 17 de enero en Paraguay tras el voto positivo de los Estados miembros el viernes, del acuerdo de libre comercio entre la UE y los países del Mercosur. FNSEA y JA han convocado manifestaciones el 20 de enero frente al Parlamento Europeo, que deberá votar para ratificarlo. Los agricultores denuncian también una pérdida de influencia de Francia en la escena europea, lo que aumenta su desconfianza hacia los políticos, después de tres inviernos de ira sostenida y de manifestaciones a gran escala en el campo y en las ciudades.