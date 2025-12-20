el gobierno “ya no tolerará nuevos bloqueos”, la FNSEA evoca una “tregua de Navidad”… Actualización sobre la situación





¿Estará garantizada su salida en vacaciones de Navidad? Ésta es la pregunta que está en boca de todos ante las movilizaciones agrícolas y los bloqueos organizados en casi todas partes de Francia contra la estrategia adoptada por el gobierno contra la enfermedad grumosa (LCD) y el acuerdo UE Mercosur, cuya firma se pospuso hasta enero de 2026.









Invitado esta mañana por Franceinfo, Arnaud Rousseau, presidente de la FNSEA, el principal sindicato agrícola de Francia, espera una “tregua” Navidad, a condición de que se cumplan las reuniones previstas entre Sébastien Lecornu y los sindicatos” dar frutos “. El presidente de los Jóvenes Agricultores, Pierrick Horel, también afirmó tras una reunión con el primer ministro Sébastien Lecornu que respetaría la tregua de Navidad, precisando que la movilización continuaría, porque “la cuenta no está ahí”.





Este viernes por la mañana, la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, advirtió en RTL que el gobierno “ ya no tolerará nuevos bloqueos “. En los últimos días, los agricultores han intensificado el movimiento. El jueves, según el Ministerio del Interior, estaban en marcha 110 acciones, frente a las 27 del domingo 14 de diciembre. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance de la situación





· Continúan los bloqueos





Cuatro grandes ejes de autopistas permanecían bloqueados la mañana del viernes 19 de diciembre en el suroeste por manifestaciones agrícolas, pocas horas antes del inicio de las vacaciones escolares de fin de año, según Vinci Autoroutes. La A64 entre Bayona y Toulouse, la A63 cerca de Burdeos, la A20 cerca de Brive y la A89 cerca de Périgueux y Ussel siguen estando muy transitadas, según Vinci Autoroutes, que señala que el suroeste “sigue siendo la zona más afectada” de su red.









“El viernes, ya clasificado “naranja” por Bison futé para las salidas de vacaciones, puede resultar aún más complicado con las nuevas acciones previstas”advirtió el jueves por la noche el director de carreteras.









· Más tolerancia ante los “nuevos bloqueos”





El gobierno” ya no tolerará nuevos bloqueos » agricultores durante las vacaciones de Navidad, incluso si la policía actuará “ con discernimiento », advirtió la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, en RTL el viernes 19 de diciembre.





“ No queremos enfrentar a la policía, los gendarmes y los agricultores. Pero por todo ello, los franceses deben poder reunirse con sus familias en estos momentos festivos, también es nuestra responsabilidad. “, dijo.





El ministro de Transportes, Philippe Tabarot, se pronunció en Europe 1 y CNews contra “ un bloqueo más duro » para no obstaculizar aún más el movimiento de vehículos y mercancías a medida que se acerca el último fin de semana antes de Navidad, “ Oh, tan importante para nuestro país económicamente. “.









El jueves 18 de diciembre, el Ministerio del Interior contabilizó 110 acciones en curso que movilizaron a unas 5.000 personas, frente a las 80 acciones del miércoles 17 de diciembre, las 75 del martes 16 de diciembre, las 45 del lunes 15 de diciembre y las 27 del domingo 14 de diciembre.





· Lecornu recibe a los sindicatos





El primer ministro Sébastien Lecornu recibió por separado desde las 8:30 horas en Matignon a los representantes de las cuatro principales organizaciones agrícolas: los Jóvenes Agricultores, la FNSEA, la Coordinación Rural y la Confederación del Paisaje.









· Agricultores enojados frente a la casa del matrimonio Macron





Mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaba el jueves 19 de diciembre el aplazamiento hasta enero de la firma del acuerdo UE-Mercosur, los agricultores de la FNSEA se manifiestan desde las 05:30 horas frente a la casa del matrimonio Macron en Le Touquet, según informa BFM Grand Lille.









Un encuentro sobre la estrategia francesa para luchar contra la enfermedad contagiosa de la piel grumosa, pero también para “ dicen que no entienden la posición de Francia » sobre Mercosur, según Daniel Fasquelle, alcalde de LR de Touquet-Paris-Plage. “ Creemos hoy que no estamos protegidos como deberíamos ante este acuerdo. “, añadió. Los agricultores allí presentes critican al presidente por tener demasiado ” procrastinado » sobre la cuestión del Mercosur.





El movimiento pretende ser “ simbólico », explica Benoît Hédin, vicepresidente de la FDSEA de Montreuil-sur-Mer. “ Apunta a la política europea que se sigue hoy, porque estamos en un proceso de retroceso. Nos manifestamos contra el acuerdo Mercosur, la reducción de la PAC, el impuesto a los fertilizantes, la competencia desleal “.





· ¿Hacia una “tregua” para Navidad?





El presidente de la FNSEA, Arnaud Rousseau, afirmó en Franceinfo que le gustaría tener una “tregua” bloqueos y manifestaciones de agricultores con motivo de Navidad a condición de que la reunión con el Primer Ministro prevista para la mañana traiga “ respuestas “.





Pide un “ Tregua de Navidad » aumentan tras el anuncio del aplazamiento del acuerdo UE-Mercosur, pero el enfado de los ganaderos persiste sobre el terreno ante la gestión gubernamental de la dermatosis bovina.









El desafío será saber si este llamamiento se mantiene sobre el terreno, ya que el FNSEA no está al frente de los principales bloqueos en el suroeste y las organizaciones sindicales presentes en los controles han pedido una movilización continua. Se espera que continúen las perturbaciones en la A64, a pesar de las numerosas llamadas.