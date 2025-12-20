



Tras el fracaso de los diputados y senadores este viernes 19 de diciembre a la hora de encontrar un compromiso para aprobar el presupuesto del Estado antes de finales de año, Sébastien Lecornu presentará al Consejo de Estado un proyecto de ley especial, un instrumento legislativo que permitirá salir temporalmente del impasse presupuestario. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” lo explica.





• ¿Qué es una ley especial?





Una ley especial debe permitir al Estado funcionar en ausencia de un presupuesto votado y promulgado antes del 1 de enero. Le autoriza a recaudar los impuestos existentes, sin nuevas medidas fiscales, y va acompañado de un decreto que limita el gasto a los servicios votados el año anterior y considerados esenciales para continuar el ejercicio de los servicios públicos.





Una ley especial no exime de continuar los debates a principios de 2026 para aprobar un presupuesto en debida forma. A diferencia de Estados Unidos, en Francia la ley especial de finanzas permite evitar una parálisis presupuestaria al estilo estadounidense: se paga a los funcionarios, se pagan las pensiones y se reembolsa la asistencia sanitaria.









• ¿Existen precedentes?





El uso de una ley especial es raro, pero esta herramienta legislativa ya se utilizó durante la Quinta República. Su adopción no presenta normalmente ninguna dificultad particular porque no tiene un verdadero carácter político. En diciembre de 2024, el Parlamento aprobó una ley de este tipo tras la caída del gobierno de Barnier. A mediados de febrero finalmente se adoptó un presupuesto para 2025.





Anteriormente, el gobierno de Barre tuvo que recurrir a él en 1979 tras la censura del presupuesto de 1980 por parte del Consejo Constitucional. Y, en 1962, las elecciones legislativas anticipadas de noviembre hicieron imposible adoptar un presupuesto completo antes de fin de año. El nuevo gobierno de Pompidou se desarrolló entonces en dos etapas: la votación sobre los ingresos a finales de diciembre, y luego sobre los gastos en febrero de 1963.





• ¿Cuál será el calendario?





El Primer Ministro utilizará este procedimiento excepcional y el texto deberá ser examinado por ambas cámaras del Parlamento a principios de la próxima semana. El Comité de Finanzas de la Asamblea Nacional “Está dispuesto a examinar la ley especial a partir del lunes antes de ser discutida en sesión del mismo día, previa reunión de un consejo de ministros”indicó el presidente del Comité de Finanzas de la Asamblea Nacional, Insoumis Eric Coquerel. “Al contrario de lo que dice el gobierno (…) Se ahorrarían incluso cinco mil millones”dijo. Más mesurado, el ponente general del presupuesto de LR, Philippe Juvin, cree que “No es imposible que te permita ahorrar”.









• ¿Cuál sería el impacto en la economía?





“La ley especial no es un presupuesto, es un servicio mínimo que no puede durar sin graves consecuencias para la vida del país y de los franceses”según la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin. En entrevista con “la Montagne”, precisó que con tal texto, el país “ya no invierte”ya no lanza proyectos, no puede, por ejemplo “iniciar un rearme adicional”.





Según el Observatorio francés de las condiciones económicas (OFCE), este régimen excepcional aplicado a todo el año 2026 provocaría al Estado una pérdida de ingresos de 6.500 millones de euros. Los gastos se reducirían en tres mil millones de euros y el déficit público podría alcanzar el 5,5% del PIB, frente al 5,4% esperado por el gobierno en 2025.





Evidentemente, el escenario sería menos sombrío si las discusiones presupuestarias concluyeran a principios de 2026. Sin embargo, complicaría el camino de Francia hacia la reducción de su elevado déficit público, que el gobierno desea reducir al 4,7% el próximo año. una ley especial “Nos llevaría a un déficit sensiblemente superior al deseable”en particular porque no incluye “sin medidas de ahorro de costes”según el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau. “Más allá del 5% de déficit, Francia se pondría en peligro”estimó.