El gobierno de Bayrou espera, atentado en Alemania, muerte de Maïté… Las cinco noticias del fin de semana

Resumen

¿No has seguido las novedades de este fin de semana del 21 y 22 de diciembre? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” resume los cinco datos que debes recordar.





El nuevo primer ministro François Bayrou tarda en revelar la composición de su gobierno, un atentado con coche en Alemania mató a cinco personas, mientras que en Mayotte los habitantes siguen esperando ayuda una semana después del paso del ciclón Chido… “Le TV BUS Canal de comunicación urbana ” ha elaborado un resumen de las principales informaciones de este fin de semana del 21 y 22 de diciembre.





• El gobierno de Bayrou sigue esperando





El último” ajustes » tómate tiempo, mucho tiempo. El gobierno de François Bayrou no será anunciado el domingo por la noche, según supo el entorno de Emmanuel Macron al final del día, tras nuevas conversaciones entre el Primer Ministro y el Jefe de Estado. Esta fuente no precisó por el momento si se revelará el lunes, día de luto nacional por Mayotte tras el paso del ciclón Chido, o el martes. François Bayrou había dicho que quería presentar las nominaciones a más tardar antes de Navidad… lo que no le deja mucho tiempo.





• Ataque mortal a un mercado navideño en Alemania





El viernes por la noche, un coche atropelló a una multitud reunida en el mercado navideño de Magdeburgo, Alemania. Cinco personas murieron y más de 200 resultaron heridas. Una evaluación todavía provisional el domingo porque, según el canciller alemán Olaf Scholz, 40 personas sufrieron heridas de tal gravedad “que podemos estar preocupados” sobre ellos.





Cuando se le preguntó sobre las motivaciones del presunto autor, un médico saudita de 50 años que llegó a Alemania en 2006, el fiscal local Horst Walter Nopens dijo que la investigación estaba en curso, pero “Parece que el crimen podría tener como trasfondo el descontento con el trato que reciben en Alemania los refugiados procedentes de Arabia Saudí”. El principal sospechoso también fue presentado como “ islamófobo » por el Ministro del Interior alemán y presentó, en sus redes sociales, simpatías por la extrema derecha europea.









Presentado ante un juez el sábado por la noche, el sospechoso fue puesto en prisión preventiva. La acusación a estas alturas sería de cinco asesinatos y 205 intentos de asesinato.





A dos meses de las elecciones legislativas al otro lado del Rin, el atentado ejerce presión sobre Olaf Scholz, duramente criticado por la oposición.





• Muere Maïté, ex presentadora de “La Cuisine des Mousquetaires”





Marie-Thérèse Ordonez, conocida como Maïté, falleció el sábado 21 de diciembre en Rion-Les-Landes, su pueblo natal. Este icono popular gracias a la pequeña pantalla albergó espectáculos de éxito durante quince años.









Maïté vivía en una residencia de ancianos de este municipio de las Landas, donde volvió a dirigir su restaurante tras alejarse de la televisión a principios de los años 2000. La ex empleada de la SNCF, con un melodioso acento sureño, presentó “La Cuisine des Mousquetaires” de París. 1983 a 1997 y luego “À Table” de 1995 a 1999, dos programas muy populares en France 3. Sus recetarios decorado con grasa de pato y su legendario » lágrima « d’Armagnac, han vendido miles de copias.









“Embajadora de nuestra cocina tradicional, icono popular, fuente de inspiración para tantas familias, Maïté, que tan bien encarnaba el arte de ser francesa, ya no existe”saludó al presidente Emmanuel Macron en la red social “y a todos aquellos que disfrutaron escuchándolo”.





• En Mayotte, los residentes siguen esperando ayuda





Ante la llegada de ayudas a cuentagotas, los habitantes de Mayotte se impacientan a pesar del restablecimiento gradual del suministro de agua corriente en la capital del archipiélago, una semana después del paso del devastador ciclón Chido.





El domingo, el agua volvió a los grifos de la principal ciudad de la isla, aunque los depósitos de agua continuaron, ya que el recurso es escaso. Hasta el 27 de diciembre, los hogares de Mamoudzou sólo tendrán acceso al agua durante ocho horas al día, dos días de cada tres, mientras las temperaturas exteriores superen los 30 grados.









El presidente Emmanuel Macron había prometido el viernes por la tarde una conexión al agua al menos parcial de las viviendas a partir del sábado, después de haber tenido que afrontar durante dos días la angustia de los mahorais. Por otro lado, no todas las escuelas podrán reabrir al inicio del año escolar el 13 de enero, advirtió. “Pero queremos poder dar una solución a todas las familias” en esta fecha, aseguró, refiriéndose entre otras cosas a la escolarización de los estudiantes en la vecina Isla de la Reunión.





• La consulta con el médico de cabecera ha aumentado a 30 euros





Los precios de determinadas consultas médicas aumentaron este domingo. A partir del domingo, la consulta de referencia para médicos generales aumenta de 26,50 a 30 euros. Al mismo tiempo, “la opinión ocasional de un consultor”que paga el examen realizado por un especialista a petición de un médico de cabecera, aumenta de 56,50 a 60 euros. El objetivo es incentivar la instalación de médicos en los consultorios de la ciudad, haciendo que la actividad “más atractivo”particularmente para los médicos generales, que atienden a un millón de pacientes por día.









Sin embargo, estos cambios no tendrán ningún impacto en el bolsillo de la mayoría de los franceses. Estas tarifas son reembolsadas por el Seguro de Salud (70%) y el seguro complementario (30%), previa deducción de los dos euros de “participación a tanto alzado” siempre adeudado por el paciente (dentro del límite de 50 euros al año/paciente).