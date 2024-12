Bayrou inicia este lunes sus consultas a los grupos de la Asamblea según su “importancia”, Le Pen y Bardella recibieron primero

El primer ministro François Bayrou consulta a las fuerzas políticas el lunes 16 y el martes 17 de diciembre, al mismo tiempo que forma su gobierno, en busca de un camino estrecho que le permita aprobar, sin mayoría, un presupuesto, tras la congelación. del precedente por la censura.









El nuevo inquilino de Matignon, nombrado el viernes, recibe a los grupos parlamentarios “por su orden de importancia” digital en la Asamblea Nacional. Depende de ellos decidir la composición de su delegación, con o sin líder de partido.





Comenzará este lunes a las 9 horas con la presidenta del grupo de diputados de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen, que el domingo fustigó a un “Despreciable coalición de opuestos” pero no censurará «a priori»acompañado por el presidente del partido de extrema derecha, Jordan Bardella. Este último lamentó no haber sido recibido lo suficientemente pronto por el ex primer ministro Michel Barnier.





La Francia insumisa rechaza la invitación





François Bayrou, que llamó personalmente a cada líder de grupo, hablará a continuación con Gabriel Attal, líder del partido de diputados macronistas Ensemble pour la République y presidente del partido Renacimiento, que ha expresado su apoyo.





Le seguirán los dirigentes socialistas, Boris Vallaud por la Asamblea y Patrick Kanner por el Senado, acompañados por el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, que no tienen intención de entrar en el gobierno pero se han mostrado dispuestos a debatir sobre diferentes temas, como como “conferencia social” sobre las pensiones o la fiscalidad de las rentas altas, todas propuestas que habían recibido el apoyo del MoDem, el partido de François Bayrou, en la Asamblea.









El líder de los diputados del grupo de derecha republicana, Laurent Wauquiez, vendrá solo. Su partido Les Républicains condiciona la participación de la derecha en el gobierno a » proyecto « que les presentará François Bayrou.









La France insoumise, que ya había prometido censura, se negó a reunirse con François Bayrou en este contexto, por «miedo» según Jean-Luc Mélenchon “Que todo esto vuelva a ser una comedia”.





Paralelamente a estas consultas destinadas a medir el apoyo de que dispone, François Bayrou está perfeccionando su equipo, que quiere que sea más unido y dominado por «alusiones personales» de experiencia. Se acaba el tiempo para la formación de gobierno, porque será él quien aprobará el nuevo proyecto de ley de finanzas para 2025, interrumpido por la censura, mientras el déficit empeora y las agencias de calificación fruncen el ceño.