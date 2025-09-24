El estado suaviza las condiciones de disparo en los lobos que atacan la cría, la ira de los defensores de la vida silvestre

Por

El estado anunció este martes 23 de septiembre que permitirá a los criadores en 2026 matar a los lobos sin su autorización previa, tan obligatoria, pero aún solo en caso de un ataque contra sus rebaños.





Este anuncio, en un tema incandescente, despertó la ira de los defensores de la vida silvestre que denuncian un “Caza de lobos todos lonrosos”. Ella fue bienvenida con un ” satisfacción “ prudente por algunos criadores cuando otros, ” enojado “afirme poder matar a más lobos frente al aumento de las depredaciones.





En junio, la Unión Europea había hecho una reclasificación del lobo, pasándolo de“Especies estrictamente protegidas” tiene “Protegido”para dar más flexibilidad a los Estados miembros para administrar la población lupina.









A partir de 2026, las regulaciones nacionales incluirán “Simplificación significativa” condiciones de “Disparos de defensa” Para proteger a las ovejas, cabras, ganado y granjas equinas, con “La eliminación (…) del régimen de autorización despectiva en beneficio de un sistema declarativo”anunciado en un comunicado de prensa Fabienne Buccio, un prefecto de la región de Auverne-Rhône-Alpes y coordinadora del Plan Nacional de Acción en The Wolf (PNL).





Autorización para disparar hasta 192 lobos en 2025





Un criador, o un cazador ordenado por él, ahora podrá matar a un lobo que ataca a su rebaño, sin la autorización previa requerida hasta entonces y luego tendrá que declarar este disparo fatal a la prefectura, explicado a los medios de comunicación, incluidos AFP, Jean-Paul Celet, un prefecto referente para la conservación del Wolf. Este martes, dirigió una reunión de consulta este martes en Lyon, sindicatos agrícolas, organizaciones de protección de la naturaleza y funcionarios electos.





Cada año, el estado arregla un techo para el número de lobos asesinados por “Disparos de defensa” En el caso de un ataque de rebaños o por los gravámenes autorizados tomados por los toldos o agentes de la Oficina Francesa de Biodiversidad (OFB): se establece en el 19 % de la estimación de la población anual promedio de lobos. Para el año 2025, el gobierno autorizó a derribar hasta 192 de estos depredadores.









El final de la autorización previa “Es un avance importante (…) pero hay puntos de mejora, en particular la tasa de muestra (19 %), que es insuficiente” En vista del aumento de los ataques este año (+25 % según la prefectura), comentarios para la fuente de Claude AFP, el criador y referente del archivo de depredación a la Federación Nacional de Ovino (FNO).





“Criadores enojados: ¡Detente lobos!” »»obtuvieron varios sindicatos de criadores de los dos departamentos de Savoy el lunes en una declaración frente a “Multiplicación” convertirse “Insostenible” ataques. También requieren el aumento en el techo de penalización. Los sindicatos agrícolas acusan regularmente el estado de subestimar voluntariamente a la población de lobos y, por lo tanto, la cuota de débitos directos autorizados. Evocando un avance “Revolucionario” Con el régimen declarativo, el referente prefecto Jean-Paul Celet tiene por el momento ampliamente aumentado por el techo del 19 %, “Una de las tasas más altas de Europa” Según él.





El estado “incapaz de hacer cumplir el techo anual”





Seis organizaciones de protección de la naturaleza, incluidas WWF y Francia Nature Environment (FNE) han acusado al estado de“Organice una reducción drástica en la presencia” canino con el final de la autorización previa, castigando un “Apertura de la caza de lobo” y el “Posibilidad de toda destrucción”.





Con el sistema declarativo, el estado “No puede decir cómo puede hacer cumplir el techo anual”estime las seis organizaciones en un comunicado de prensa.





Hasta la fecha en 2025, 146 lobos han sido asesinados legalmente en Francia, de 192 muestras autorizadas que representan el 19 % de una población estimada en 1.013 animales en todo el territorio, subrayó el Celet Jean-Paul.





El prefecto golpeó que solo los disparos en el caso de un ataque son y seguirán siendo legales en 2026. Fuera de este marco, matar a un lobo seguirá siendo un “Crew responsable de una sentencia de prisión y una gran multa”insistió.