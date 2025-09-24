Con “Pon tu alma en tu mano y camina”, el director Sepideh Farsi quiere promover la historia de Fatma, palestina que murió bajo las bombas en Gaza





“Es la primera vez en la historia del cine que el protagonista de una película seleccionada en Cannes es asesinada antes del primero en la película”asegura al director de Sepidesh Farsi de Franco-Iranian, instalado frente a la biblioteca de su espectáculo parisino. Cuatro meses después de la selección de “Pon tu alma en tu mano y camina” en el prestigioso festival francés, y aunque la película se lanza en interiores el miércoles, regresa a la historia de un año de intercambio con Fatma Hassouna a través de una pantalla.









El joven fotógrafo palestino documenta la vida diaria de la guerra desde Gaza. A los 25 años, ella y su familia perecieron en un bombardeo israelí el 16 de abril de 2025, el día después de la selección de películas en el Festival de Cine de Cannes. Sepideh Farsi, garante de sus imágenes y su palabra, ahora presenta esta película solo al público en general.





Una luz en Gaza





Al tener en el piso las impresiones fotográficas de Fatma Hassouna, Sepideh Farsi recuerda: “Tenía un talento loco, una mirada muy especial. Sentí esta intensidad cuando habló de documentar la guerra y el genocidio”. El que había sido apodado “los ojos de Gaza” brilla en la pantalla por su coraje y su determinación. “Tenía mucha energía, una fuerza increíble, un aura muy fuerte … era muy solar, con realmente una luz”. Para el director, la sonrisa del joven palestino es una de las imágenes más llamativas del largometraje.









“También aprendí a descifrar lo que estaba oculto. A veces también era doloroso ver su desesperación o fatiga, sin poder hacer nada.» » Al principio, si fue la foto la que acercó a estas dos mujeres, construyeron una relación real, cuya fuerza se siente como las llamadas.





Muerte brutal





“ Una vez que la película está terminada y después de su selección (en Cannes)Me dije: “Es bueno, hicimos algo, tenemos esta película”. Estaba lejos de pensar que cuando le diría, sería nuestra última conversación “dice el director después de un silencio. De hecho, este anuncio a Fatma será el último intercambio entre las dos mujeres. En la película y de por vida. El día después de esta llamada, Fatma Hassouna será asesinada en un bombardeo israelí. “No lo creí. Llamé, traté de negar … me dije a mí mismo:” ¡Es un error, no es posible! “dice sept. Según el director, una bomba israelí afeitó todo el segundo piso del edificio donde Fatma vivía con su familia. “Estaban sus dos hermanas, incluida Alaa, que tenía cinco meses de embarazo. Un hermano de 20 años, Muhannad, luego Mohammed, de 15 años, y Yazan, de 10. El padre murió dos días después …”ella enumera.





Y, por supuesto, Fatma Hasssouna. “Fue ella la que fue atacada”cree saber Sepideh Farsi. “Es un bloqueo de la mente que la tecnología se utilice para borrar la información, para erradicar a las personas que documentan”continúa el director. Para ella, Fatma fue uno de estos símbolos de la lucha contra la censura israelí. Ahora, Sepideh Farsi hace todo lo posible para publicitar su historia. Según el director, “Habremos alcanzado lo que ella quería: compartirlo con el mundo. Y allí, el mundo lo habrá visto”.