La justicia suiza confirma la condena de Tariq Ramadan por violación

Publicado el 28 de agosto de 2025 a las 12:30 p.m.

Actualizado el 28 de agosto de 2025 a las 1:57 p.m. Lectura: 1 min.







El Tribunal Federal, una autoridad judicial suprema de Suiza, rechazó la apelación del islamólogo Tariq Ramadan contra su condena por violación, según una decisión publicada este jueves 28 de agosto.









El tribunal federal “Rechazar la apelación formada por Tariq Ramadan contra la condena por violación y restricción sexual pronunciada por el Tribunal de Justicia de Ginebra”dijo en un comunicado de prensa.









“La última palabra pertenecerá al CECH”





Durante la noche del 28 al 29 de octubre de 2008, Tariq Ramadan y una mujer se conocieron en un hotel en Ginebra. En 2024, el Tribunal de Justicia de Ginebra fue “Al llegar a la conclusión de que era entonces culpable de violación”lo sentenció a tres en prisión, un año firme, recuerda el Tribunal Federal. Había sido absuelto en primera instancia en 2023 por el Ginebra Justice.





Para los abogados del demandante, Véronique Fontana, François Zimeray y Robert Assaël, la decisión del Tribunal Federal “El final de una larga prueba y una larga lucha legal por nuestro cliente en cuanto a sus abogados”.













El Tribunal Federal subraya que el Tribunal de Justicia de Ginebra “Construyó su veredicto sobre varios testimonios, certificados, notas médicas y consejos de expertos privados que según ella con los hechos denunciados por la víctima”.





La demandante, “Brigitte”, que se llama a sí misma para protegerse de las amenazas, se había quejado diez años después de los hechos, alentado por las quejas presentadas por las mujeres en Francia en 2017 contra el islamólogo.