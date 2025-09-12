Afecto Legrand-Cohen: Patrick Cohen autorizado por el Comité de Ética de Francia Télévisions

Publicado el 12 de septiembre de 2025 a las 3:36 p.m. Lectura: 1 min.







El comité de ética de Francia Télévisions juzgó este viernes 12 de septiembre, que el periodista Patrick Cohen no tuvo la culpa en la secuencia de video que lo mostraba en el restaurante con su colega Thomas Legrand y los líderes del Partido Socialista, que les valió acusaciones de Connivance.









“Nada permite (…) afirmar, en vista de esta secuencia, que Patrick Cohen tiene otros objetivos que el ejercicio de su profesión”concluye el comité de ética en un aviso puesto en línea en el sitio web del grupo público.





Filmado en julio en un restaurante parisino, la secuencia fue transmitida el 5 de septiembre por los medios de comunicación que están incorrectos.





Vemos a Thomas Legrand, columnista de “Liberación” y Francia Inter, y Patrick Cohen, columnista que también interviene en Francia Inter y sobre C en usted (Francia 5), ​​interactúan con Pierre Jouvet, Secretario General de PS y Luc Broussy, Presidente del Consejo Nacional de la PS.









Secuencia de “truncada y escalada”





Durante esta discusión, donde la estrategia de aliento izquierda también se menciona para las elecciones presidenciales de 2027, Thomas Legrand declara: “Hacemos lo que se necesita para (Rachida) Dati, Patrick (Cohen) y yo.» » Esta oración, que puede haber sido interpretada como un sesgo contra el ministro de cultura saliente, causó una salvación de las críticas hacia los dos periodistas, tanto del lado de los republicanos, como de la manifestación nacional como de la Francia de Insumise.





Sin expresarse en la sustancia de estos comentarios, el Comité de Ética de Francia Télévisions “Notas” que Patrick Cohen “Reaccionar”.







“Mantiene el silencio, sin iluminar más esta secuencia, además truncada y montada, y que sería esencial y útil descubrir en su totalidad.» »









En su opinión, sin embargo, él juzga “Es crucial que el público audiovisual, y, dentro de él, las télévisiones de Francia estén particularmente atenta al pluralismo de las opiniones, en particular en sus revistas de información, para respetar las reglas fundamentales de la ética y la imparcialidad necesaria de los profesionales que intervienen en sus antenas”.









Después de este caso, el regulador audiovisual (ARCOM) pronto debe audicionar Delphine Ernotte Cunci y Sibyle Veil, respectivamente presidentes de Francia Télévisions y Radio France.





Thomas Legrand renunció a su programa semanal en Francia Inter el martes el martes, pero continuará interviniendo en la antena de esta radio.