El coste de la inestabilidad política asciende a miles de millones de euros.





La disolución de la Asamblea Nacional anunciada por el Presidente de la República el 9 de junio de 2024 ha dado lugar a numerosos análisis sobre sus motivaciones. Imperativo democrático, estrategia electoral o simple impulso, el resultado es conocido: una Asamblea fragmentada en tres bloques, con grandes dificultades para votar un presupuesto y, en general, cualquier legislación importante.





Una vez más, podríamos debatir las motivaciones que subyacen a esta incapacidad para alcanzar compromisos: si algunos invocan lealtad al programa respaldado en las urnas por sus votantes, es mucho más probable que la perspectiva de las elecciones presidenciales de 2027 prevalezca sobre cualquier otra consideración para los aparatos (o, al menos, para la mayoría de ellos), que parecen relativamente desinteresados ​​en los costos económicos generados por la inestabilidad política crónica.





Ciertamente, la resiliencia de la economía francesa no deja de sorprender: el crecimiento en el tercer trimestre (+0,5%) superó con creces las previsiones, hasta el punto de que incluso con un cuarto trimestre moderado, no estaríamos muy lejos de un crecimiento del 1% en 2025, un resultado inesperado hace apenas seis meses. Sin embargo, los costes de la inestabilidad están ahí y ascienden a miles de millones de euros y, por tanto, a decenas de miles de puestos de trabajo perdidos, por no hablar del consiguiente aumento de la deuda pública.





Una crisis compleja y en evolución





Pongamos las cosas en orden: ¿por qué la inestabilidad es perjudicial para la economía? Simplemente porque la reacción racional de los agentes económicos en tal caso es… esperar a que las cosas se aclaren. Para los hogares, esperen para consumir y prefieran ahorrar, porque mañana puede haber un aumento de impuestos, o un deterioro del mercado laboral que provoque un aumento del desempleo. Para las empresas, esperar para invertir y contratar, porque nuevamente, ¿qué pasará en los próximos meses con los impuestos o las perspectivas de demanda?





Entonces, ¿cuánto le costó a Francia la inestabilidad que siguió a la disolución en términos de creación de riqueza, es decir, de producto interno bruto (PIB)? Evidentemente, proporcionar una estimación precisa es complicado, porque esencialmente implica comparar la situación actual con lo que habría sucedido si no se hubiera producido la disolución. Evidentemente, se trata de una tarea ardua, ya que la crisis política es compleja y está en evolución, y el contexto global en sí es particularmente inestable. El Observatorio francés de las condiciones económicas (OFCE) emprendió este ejercicio en un documento reciente (PDF) y presentó cifras que se han utilizado con bastante frecuencia desde entonces y que concuerdan con otras estimaciones: los costes puramente vinculados a la inestabilidad política representarían 0,1 puntos del PIB en 2024, probablemente alcanzarán los 0,4 puntos en 2025 y reducirían aún más la riqueza nacional en 0,3 puntos en 2026. Sabiendo que cada décima de punto del PIB representa aproximadamente 3 mil millones de euros, podemos estimar que la pérdida probablemente rondará los 15 mil millones de euros para 2024-2025 y alcanzará otros 9 mil millones de euros en 2026.





Estos miles de millones de euros de riqueza no creada tienen implicaciones macroeconómicas directas, principalmente para el empleo. A principios de noviembre, el INSEE presentó cifras que ponen de relieve el deterioro del mercado laboral: al final del tercer trimestre de 2025, el empleo asalariado privado cayó un 0,5% respecto al año anterior (es decir, -112.100 puestos de trabajo). ¿Cuánto se puede atribuir a la pérdida de crecimiento? La pregunta es, nuevamente, difícil. Responder a esto requiere hacer suposiciones sobre la intensidad de la respuesta del empleo al crecimiento, que depende de la dinámica de la productividad, las horas de trabajo y también varía de un sector a otro. Sin embargo, la mayoría de los estudios sobre el tema coinciden en afirmar que a corto plazo cada variación de una décima de punto del PIB induce una evolución en la misma dirección de entre 6.000 y 10.000 puestos de trabajo. Es decir, a lo largo de 2024-2025, la pérdida de empleo por la disolución y sus consecuencias sería de entre 30.000 y 50.000 puestos de trabajo, y todavía alcanzaría en 2026 una horquilla de entre 18.000 y 30.000 puestos de trabajo.





Menos crecimiento, más desempleados, significa en última instancia menos ingresos fiscales y, por tanto, más déficit público. En este sentido, Allianz Trade estima, por ejemplo, que el único acontecimiento de la disolución en sí costó alrededor de 3.000 millones de euros en ingresos perdidos y 1.000 millones en aumento de los intereses relacionados con la deuda francesa, debido al aumento de los tipos soberanos del país, ya mencionado en estas columnas. En términos más generales, las estimaciones de diversas organizaciones internacionales arrojan una pérdida de entre 1.000 y 1.500 millones de euros en ingresos fiscales por cada décima de punto de crecimiento perdido, es decir, entre 5 y 7.500 millones de euros para 2024-2025 y entre 3 y 4.500 millones de euros para 2026. Estos órdenes de magnitud son coherentes con un estudio del Consejo de Análisis Económico (CAE) de septiembre de 2024, que también considera que el impacto a corto plazo en la economía pública el gasto (excluyendo la carga de la deuda) de una caída del PIB es bastante débil. Si tomamos los resultados del CAE, la pérdida de 0,5 puntos de crecimiento en el período 2024-2025 ha inducido un aumento del déficit público de Francia de alrededor de 0,3 puntos del PIB. Para 2026, este aumento se situaría, por tanto, entre 0,1 y 0,2 puntos de PIB adicional. En vista de los debates presupuestarios actuales y de la urgente necesidad de reducir nuestro déficit público, esto está lejos de ser insignificante.





Sólo para el período 2024-2025, llegamos por lo tanto a 15.000 millones de euros de PIB, entre 30.000 y 50.000 puestos de trabajo perdidos y, además, alrededor de 10.000 millones de euros de déficit, y esto, con toda probabilidad, debería continuar en 2026. Estos son, como primera aproximación, los costos para la economía francesa de la disolución y la inestabilidad política resultante. Éste es el precio de los caprichos de nuestros líderes políticos.





Jérôme Héricourt Es profesor del Centro de Economía Paris-Saclay (Universidad de Évry) y asesor científico del Centro de Estudios Prospectivos e Información Internacional (Cepii).





◗ Cada mes, los investigadores de la Escuela Normal Superior de París-Saclay dan un paso atrás respecto de la actualidad para alejarse de debates estériles y comentarios radicales.