A 120 años de la ley de 1905, defendiendo la paz de conciencia





Hace ciento veinte años, al final de siglos de fracturas políticas y religiosas, mientras el asunto Dreyfus había reavivado las divisiones del país, la representación nacional adoptó la ley del 9 de diciembre de 1905.





Un texto de concordia, destinado a liberar las conciencias y pacificar de forma duradera a una Francia plagada de desconfianza. Un texto hoy invocado para todos los efectos, a menudo mal utilizado, pero nunca superado.





Porque el laicismo no es un vestigio: es un principio vivo, una promesa de emancipación y un equilibrio exigente.





La ley de 1905 nunca tuvo como objetivo monitorear o clasificar a los ciudadanos. No es una herramienta moral destinada a imponer una forma de vida, sino un marco de libertad, igualdad y fraternidad. Separa el Estado de las religiones para acercar mejor a los ciudadanos: libera la política de la religión y la religión de la política, garantizando a todos la posibilidad de creer, no creer, promover o criticar las creencias.





Este equilibrio, de asombrosa modernidad, fue diseñado para todas las religiones presentes y futuras, para todos los paisajes conviccionales. Todavía resiste porque se basa en una idea simple: la paz civil no nace ni de la prohibición ni de la coacción, sino de la libertad.





Sin embargo, desde hace varios años se está produciendo un cambio profundo. Con demasiada frecuencia, el secularismo se transforma en un mantra o un arma retórica. Algunos dirigentes políticos lo utilizan para enmascarar el abandono de políticas públicas que por sí solas permitirían aliviar las tensiones: desintegración de los servicios públicos, disminución de la diversidad social, discriminación persistente, descenso territorial.





Se autodenominan “valientes” porque siempre exigen más firmeza y prohibiciones. En realidad, se alejan de las causas reales de las retiradas, evitándolas cuidadosamente apartando la vista de algunos chivos expiatorios.





En un debate público ahora desastroso, saturado de miedos avivados e identidades fantasiosas, muchos prefieren avivar las brasas en lugar de buscar la reconciliación.





Y cuando unas pocas grandes fortunas imponen el ritmo de los medios, el secularismo se convierte en un pretexto conveniente, una pantalla que oculta el abandono de las cuestiones sociales y el universalismo republicano.





Esta deriva quedó ilustrada en 2021 con la supresión del Observatorio de la Secularidad, aunque reconocido por su pluralidad, su seriedad, su anclaje en las realidades sobre el terreno y su apego a la ley. Se necesitaba un discurso independiente, una salvaguardia contra las leyes de la emoción: eso era lo inquietante.





Para preservar esta exigencia de razón en lugar de pasión, creamos la Vigie de la Laïcité, una organización ciudadana comprometida a reconectarse con el espíritu legal, histórico y social de 1905.





Porque el desafío no es reinventar el laicismo: es defenderlo contra quienes lo distorsionan, confundiendo la neutralidad del Estado con la neutralización de las personas, transformando un principio de emancipación en un instrumento de exclusión.





Los verdaderos laicistas no son los que gritan la palabra más fuerte, sino los que la traducen en acción: profesores, educadores, trabajadores sociales, asociaciones, movimientos de educación popular, que, a diario, alivian las tensiones en lugar de explotarlas.





También son ellos los que se niegan a permitir que nuestros compatriotas musulmanes sean considerados un problema. Esta estigmatización –que llega incluso a afirmar una continuidad entre llevar un símbolo religioso musulmán y la radicalización islamista, jugando con el miedo muy legítimo nacido de los ataques– no tiene nada que ver con el secularismo, sino con el rechazo de la diversidad en favor de una identidad fija y estrecha.





Jaurès nos recordó que la República es laica porque es social. Una sociedad fracturada no produce paz de conciencia: produce sospecha, retraimiento y miedo.





Las tensiones seculares rara vez aparecen donde se mantienen las instituciones y donde existe diversidad social; surgen donde la República se ha retirado, dejando sólo el control o la sanción.





Retornar al espíritu de 1905 significa, por tanto, defender un Estado verdaderamente neutral, unos ciudadanos verdaderamente libres y una igualdad verdaderamente garantizada. Esto no es endurecer la ley: es respetarla. No se trata de multiplicar las prohibiciones: se trata de crear las condiciones para la emancipación. No es oponer: es acercar.





La ley de 1905 sigue siendo uno de los textos más modernos de nuestra República. No es necesario modificarlo: es necesario aplicarlo con seriedad, precisión y valentía. Necesita mujeres y hombres que rechacen simplificaciones peligrosas, que recuerden la ley, que defiendan tanto la libertad de conciencia como la igualdad.





Ciento veinte años después de su aprobación, la ley de 1905 sigue siendo la garantía de la paz de conciencia. Y mientras queden mujeres y hombres para defenderlo, no seguirá siendo una herramienta de miedo, sino una luz para el futuro y una brújula para unirnos.





Ex relator general del Observatorio del Secularismo, Nicolas Cadène Es formador experto en laicidad, cofundador de la Vigie de laLaïcité. Es autor de “Acabar con los conceptos erróneos sobre el secularismo” (Editions de l’Atelier, reeditado en octubre de 2025).