El Comité Internacional Paralímpico levanta la suspensión parcial de Rusia y Bielorrusia, la presencia de sus atletas en Milán-Cortina no garantizada





El Comité Internacional Paralímpico (IPC) ha decidido levantar la suspensión parcial de Rusia y Bielorrusia, vigente desde la invasión en Ucrania, y reintegrar a los dos comités nacionales, así como a los miembros de la organización, durante su Asamblea General el sábado en Seúl.





Esta decisión vuelve a abrir el camino para la presencia de paraaatletas rusos y bielorrusos bajo su bandera respectiva en los Juegos de Milán-Cortina (del 6 al 15 de marzo). Pero los seis deportes en el programa dependen de las federaciones internacionales que hasta ahora han mantenido la suspensión de los atletas rusos y bielorrusos.





Para ser elegible para el Paralímpico, cada deportista debe tener una licencia activa para la temporada 2025/26 de su Federación Internacional, en este caso el FIS (Ski Alpine Ski, Parases cruzadas, Parass, para Snowboard), IBU (PARA BIATHLON), WPIH (HOCE HOCKEY) que los excluye para el momento de la calificación. World Curling (Silla de curling) asigna una cuota a un país y no a un atleta, y sus calificaciones ya han terminado.





“El IPC trabajará con los dos miembros interesados ​​para establecer disposiciones prácticas para este propósito tan pronto como sea razonablemente posible”dijo el cuerpo.





La estatua del CIO para la bandera neutral





La Asamblea General de la IPC se pronunció por primera vez contra la suspensión total de los dos comités nacionales (115 contra, 55 para, 11 ausencias relacionadas con Rusia, 119 contra, 48 para y 9 ausencias relacionadas con Bielorrusia). Luego decidió levantar la suspensión parcial de Rusia (91 para, 77 contra, 8 abstenciones) y Bielorrusia (103 para, 63 contra 10 abstenciones).





La suspensión parcial había sido adoptada en el otoño de 2023 por la Asamblea General del IPC, autorizando bajo bandera neutral y condiciones estrictas neutrales, a los atletas rusos y bielorrusos en los Juegos Paralímpicos de París en 2024. Antes de eso, el IPC había excluido a los Comités Paralímpicos rusos y bielorrusos de los Juegos de Pekín en 2022 el día antes de la ceremonia de apertura el 4 de marzo, que tuvo lugar solo unos días después del inicio de la invasión de Ucrania por Rusia el 24 de febrero.





Esta decisión se produce ocho días después de la del Comité Olímpico Internacional (CIO) para autorizar, bajo una bandera neutral y condiciones estrictas, la presencia de atletas rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, como durante París-2024.





Marie-Amélie le Fur expresó su “estupor”









Para ella, las condiciones tomadas por el IPC sobre particular “La neutralidad militar de los atletas que participan en los Juegos Paralímpicos”trajo “Garantías que hicieron consenso internacionalmente”. “Vamos a tener una inequidad del posicionamiento y tendremos un movimiento deportivo y paralímpico que se fracturará, ya que la decisión ya no pertenece al IPC, se reducirá al nivel de las federaciones internacionales”,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,. ella agregó.